Die Schlotterbeck-Bros sind Freiburgs neue Maurer-Meister

Nach rund zweieinhalb Jahren standen die Brüder Nico und Keven Schlotterbeck mal wieder gemeinsam in der Startelf des SC Freiburg - und hielten bei Union Berlin die Abwehr zusammen.

Nach seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison für den SC Freiburg war eine Frage für Keven Schlotterbeck leicht zu beantworten. "Natürlich" wünsche er sich, dass er auch am Sonntag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) gemeinsam mit seinem Bruder Nico auflaufen dürfe. Mit seiner Leistung beim torlosen Remis bei Schlotterbecks Ex-Club Union Berlin habe er sich selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt, urteilte der 24-Jährige. Dadurch kann er nun tatsächlich auf weitere Einsätze in der Startelf hoffen.

Beide Brüder überzeugten in dem unterhaltsamen Spiel, in dem es diverse Torchancen auf beiden Seiten gab. Das Besondere daran: Es war im Fußball-Oberhaus der erste gemeinsame Auftritt der beiden in der Freiburger Startelf seit dem 27. April 2019. Und das ausgerechnet im Stadion An der Alten Försterei, in dem beide früher für Union ihre Heimspiele ausgetragen hatten. "Ich fand es besonders schön, dass er hier spielen konnte, wo er tätig war und gute Spiele gemacht hat für Union", sagte SC-Trainer Christian Streich mit Blick auf Keven.

Schlotterbecks schaffen bei Union den Durchbruch

Während der Olympiateilnehmer in der Spielzeit 2019/2020 an die Berliner ausgeliehen war, spielte der zweieinhalb Jahre jüngere Nico in der vergangenen Saison für Union - ebenfalls auf Leihbasis. In der Rückrunde gelang dem U21-Europameister dort der Durchbruch - was ihn unter anderem auf den Einkaufszettel des VfB Stuttgart brachte. Weil aus einem Wechsel zu den Schwaben nichts wurde, stehen beide Schlotterbecks nun wieder gemeinsam im Kader des Sport-Clubs.

Dabei hatte Nico im Sommer noch Bedenken, ob das so eine gute Idee wäre. Schließlich sind beide Innenverteidiger, dazu jeweils mit einem stärkeren linken Fuß. Und eine Konkurrenzsituation innerhalb der Familie wollte sich Nico nicht unbedingt antun. Er fühle sich mit Keven in Freiburg nur dann wohl, wenn er nicht mit ihm konkurriere, sagte er damals. In Berlin aber ließ Streich sein Team mit einer Dreierkette spielen, so dass Platz für beide war. Keven besetzte die mittlere Position, Nico die linke. Rechts spielte Philipp Lienhart.

Schlotterbeck auf der Liste großer Klubs

Zwar fiel dort in Manuel Gulde ein weiterer Innenverteidiger wegen muskulärer Probleme aus. Streich betonte jedoch, dass er schon nach dem 1:2 am Samstag gegen die TSG Hoffenheim entschieden habe, den zuletzt im Schatten seines Bruders stehenden Keven Schlotterbeck von Beginn an zu bringen. Er habe sich das einfach verdient gehabt. Sollte Streich auch gegen Leverkusen auf eine Dreierkette setzen, könnte es gut sein, dass beide wieder von Beginn an spielen. Im Falle eines Sieges würde Freiburg erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte auf einem Champions-League-Platz in die Rückrunde starten - obwohl das Team zuletzt nur vier Punkte aus sechs Spielen holte.

Dass Brüder gemeinsam in einer Bundesliga-Elf stehen, kommt immer mal wieder vor - wenn auch nicht oft. Beispiele sind die Bender-Zwillinge einst bei Bayer Leverkusen, die Allofs-Brüder in Düsseldorf und Köln oder aktuell Lukas und Felix Nmecha in Wolfsburg. In Freiburg waren es früher mal die Zeyer-Zwillinge - allerdings in der 2. Liga. Für die Schlotterbeck-Brüder wird die gemeinsame Zeit in Freiburg wohl aber nicht mehr von allzu langer Dauer sein. Denn der jüngere Nico, der bald sein Debüt in der Nationalmannschaft feiern dürfte, hat bereits das Interesse mehrerer großer Clubs erregt - darunter angeblich auch Bayern München und Borussia Dortmund.