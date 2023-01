SC Freiburg leiht Keven Schlotterbeck nach Bochum aus

Winter-Abgang beim SC Freiburg: Innenverteidiger Keven Schlotterbeck wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum VfL Bochum. Das bestätigten beide Klubs.

Der ältere Bruder von Nationalspieler Nico Schlotterbeck nahm schon am Montag (02.01.2023) mit dem Ruhrpottklub die Vorbereitung auf.

Hartenbach: "Keven will mehr Spielzeit"

"Keven ist mit dem Wunsch nach Veränderung mit der Möglichkeit auf mehr Spielzeit an uns herangetreten", sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach: "Das können wir, gerade auch nach der Vertragsverlängerung im Sommer, gut nachvollziehen."

In Freiburg wenig Chancen

In Freiburg kam Keven Schlotterbeck neben den in der Innenverteidigung gesetzten Matthias Ginter und Philipp Lienhart in der laufenden Bundesliga-Saison nur zu zwei Kurzeinsätzen über insgesamt zwölf Minuten. Dazu kamen ein 46-Minuten-Einsatz im DFB-Pokal und 93 Spielminuten in der Europa League. Macht zusammen 151 Minuten. Zu wenig für einen ambitionierten Bundesliga-Profi im besten Alter. Deshalb nun die Leihe.

Streich mit Verständnis für den Wechselwunsch

"Er hat wenig gespielt, das kann man verstehen. Und wenn wir da eine gute Lösung finden, dann machen wir das. Es wäre sinnvoll, damit er mehr Spielzeit kriegt", hatte zu letzt auch SC-Trainer Christian Streich gesagt.

Schlotterbeck hatte 2019 sein Bundesliga-Debüt für den SC gegeben, in der darauffolgenden Spielzeit war er an Union Berlin ausgeliehen. Insgesamt bestritt er bislang 70 Bundesligaspiele.

Der VfL Bochum steht nach 15 Spieltagen als Tabellen-17. auf einem direkten Abstiegsplatz, die Winterpause endet für den Klub mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC am 21. Januar.