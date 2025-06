SC Freiburg: Trotz steigender Erwartungshaltung keine Transfer-Stunts

per Mail teilen

Mit Platz fünf in der letzten Saison hat sich der SC Freiburg zum dritten Mal in vier Jahren für die Teilnahme an der Europa League qualifiziert. SWR-Sport informiert über den Stand der Personalplanung der Breisgauer.

Drei Europa-League-Starts in vier Jahren und zuletzt sechs Top-Ten-Platzierungen in Serie - der SC Freiburg gehört in der Bundesliga längst nicht mehr zu den Hinterbänklern. Die steigende Erwartungshaltung rund um den SC Freiburg wird auch bei der Kaderplanung der Breisgauer eine Herausforderung sein.

Wer kommt?

Yuito Suzuki wechselt für angebliche zehn Millionen Euro vom dänischen Erstligisten Brøndby IF zum SC Freiburg. IMAGO Steinsiek.ch

Der Freiburger Königstransfer lautet bislang Yuito Suzuki. Der 23 Jahre alte japanische Nationalspieler wechselt für kolportierte zehn Millionen Euro vom dänischen Erstligisten Brøndby IF in den Breisgau. Der 1,75 Meter große Profi wurde häufig auf dem rechten Flügel eingesetzt, kann in der Offensive aber auch zentral spielen.

Die Offensive weiter verstärken soll Cyriaque Irié. Das 19-jährige Talent aus Burkina Faso kommt vom französischen Zweitligisten ESTAC Troyes. "Cyriaque hat viel Talent und ist mit richtig guten Basisqualitäten ausgestattet", lobte Sportdirektor Klemens Hartenbach den Neuzugang, "er besitzt eine gute Schnelligkeit, hat körperlich sehr spannende Voraussetzungen und zeigt eine griffige Haltung gegen den Ball." Kostenpunkt: Rund 8,5 Millionen Euro.

Von Werder Bremen kommt ablösefrei Innenverteidiger Anthony Jung. Der 33-Jährige soll bei den Badenern die Lücke schließen, die Manuel Gulde hinterlassen hat. Jung bringe "jede Menge Erfahrung mit", sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier. Er sei "zweikampfstark und mit seinem linken Fuß in mehreren Systemen auf unterschiedlichen Positionen einsetzbar. Er wird uns angesichts der anstehenden Belastungen in mehreren Wettbewerben guttun."

U21-Nationalspieler Derry Scherhant wechselt von Hertha BSC zum SC. "Derry ist physisch stark, hat eine gute Schnelligkeit und Zug zum Tor," sagte Klemens Hartenbach über die Vorzüge des 22-Jährigen Offensivspielers.

Vom FC St. Pauli kommt Noah Weißhaupt zurück. In der Winterpause wechselte der 23-Jährige auf Leihbasis vom SC ans Millerntor. In der zweiten Saisonhälfte kam der Flügelspieler in allen Partien zum Einsatz und trug mit starken Leistungen zum Klassenerhalt des Kiezklubs bei.

Wer geht?

Mittelfeldspieler Robert Wagner, ein Kind der Freiburger Nachwuchsabteilung, wird für die kommende Saison an Zweitligist Holstein Kiel ausgeliehen. Für den 21-Jährigen ist es bereits die dritte Leihe. Die Spielzeit 2023/2024 bestritt er im Trikot der SpVgg Greuther Fürth, in der vergangenen Runde war er für den FC St. Pauli aktiv.

Wer könnte noch kommen?

Für eine Rückkehr von Philipp Treu vom FC St. Pauli zum SC stehen rund sieben Millionen Euro im Raum. IMAGO Eibner

Anscheinend macht der SC ernst in Sachen Philipp Treu. Laut Medienberichten werden die Gespräche mit dem FC St. Pauli über die Verpflichtung des 24-Jährigen Außenverteidigers konkreter. Angeblich steht laut Bild eine Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro im Raum. Treu kennt den Sport-Club nur zu gut. Vor zwei Jahren wechselte er ablösefrei aus Freiburg ans Millerntor. Dort entwickelte sich der gebürtige Heidelberger zum Stammspieler.

Nach wie vor ein Thema ist Igor Matanović. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt kam unter Trainer Dino Toppmöller nicht wirklich zum Zug. Aufgrund auch von diversen Verletzungen fand er sich nur zweimal in der Startformation wieder. Mit seinen 1,94 Meter würde der 22-jährige Kroate eine gewisse Varianz ins Angriffsspiel des SC bringen.

Wer könnte noch gehen?

Der Verbleib von Ritsu Doan beim SC Freiburg ist sehr ungewiß. IMAGO Eibner

Nach wie vor steht hinter dem Verbleib von Ritsu Doan ein dickes Fragezeichen. Der japanische Nationalspieler wird unter anderem mit Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Ganz aktuell soll wohl auch der FC Bayern München über eine Verpflichtung von Doan nachdenken.

Es gibt auf der Welt vielleicht 50 Spieler, die immer in der ersten Elf spielen. Wenn man da nicht dazugehört, muss man das akzeptieren.

Was macht Michael Gregoritsch? Die Zukunft des Stürmers ist unklar. In der letzten Saison häufig nur von der Bank gekommen, hat der österreichische Nationalspieler offen gelassen, ob er den SC verlassen will. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2026. Im vergangenen Winter war bereits Interesse von Red Bull Salzburg vorhanden. Einem Wechsel hatten aber die Freiburger einen Riegel vorgeschoben.

Die Leihe von Berkay Yilmaz an Zweitligist 1. FC Nürnberg endet zwar am 30. Juni, aber so wie die Zeichen aktuell stehen, würde der 20-Jährige Linksverteidiger gerne weiter Teil der Mannschaft von Trainer Miroslav Klose bleiben. Sein Vertrag beim SC läuft noch bis Sommer 2028.

Ambitionierte Kaderplanung hin oder her: Eine "gesunde Portion Demut" werde aber immer ein treuer Begleiter des SC Freiburg sein, erklärte unlängst Sportvorstand Jochen Saier in der Badischen Zeitung. Alles andere hätte auch verwundert.