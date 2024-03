Streich-Nachfolger gefunden: Julian Schuster wird wohl Cheftrainer beim SC Freiburg

Der Neue ist wohl ein Altbekannter: Freiburg hat mit Julian Schuster jemanden, der zwar frisch in die Cheftrainer-Karriere startet - den Verein aber genau kennt.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Julian Schuster ab Sommer das vakante Trainer-Amt beim SC Freiburg übernehmen. Die Bekanntgabe der Personalie soll demnach am Donnerstag oder Freitag dieser Woche erfolgen. Dieser Termin zumindest deckt sich mit Informationen von SWR Sport. Auf Anfrage wollte der SC Freiburg allerdings keine konkrete Stellungnahme abgeben.

Noch sei nichts unterschrieben, so ist vom Verein weiter zu hören. Dennoch ist diese kolportierte Streich-Nachfolge durch Julian Schuster mehr als plausibel. Die Überraschung war groß, als Christian Streich sein Ende als Cheftrainer des SC Freiburg offiziell ankündigte. Nun steht sein Erbe wohl fest: Julian Schuster könnte die Freiburger Bundesligamannschaft ab Sommer übernehmen. Wer ist der mutmaßlich neue Coach?

219 Spiele hat Julian Schuster für Freiburg bestritten. Er war jahrelang Mittelfeldstratege und Kapitän unter Christian Streich. Insgesamt trug er in 185 Bundesliga- und 34 Zweitligapartien das Trikot der Freiburger. Er hat alle Voraussetzungen, um als Cheftrainer beim SC sehr schnell anzukommen. Mit 38 Jahren gehört Schuster noch zu den jungen Trainern - gleichzeitig bringt er aber soviel Erfahrung im Verein mit wie sonst wohl kaum jemand. Er wäre damit quasi der sanfte Übergang nach der Ära Streich.

Der ehemalige Kapitän des SC Freiburg am Ruder

Seine Fußballerkarriere begann vergleichsweise unspektakulär: Er startete bei seinem Jugendverein FV Löchgau in der Bezirksliga. Bei dem Amateurverein spielte er stark auf, rückte so in den Fokus des VfB Stuttgart. Im Winter 2005 lotsten die Schwaben das Talent zum VfB. Nach einigen Spielen für die Stuttgarter Reserve gab er am 27.Oktober sein Bundesliga-Debüt gegen Bayer Leverkusen.

Schuster konnte sich beim VfB allerdings auf Dauer nicht durchsetzen und wechselte daraufhin zum damaligen Zweitligisten aus Freiburg. Dort hatte er schnell einen Stammplatz und führte die Mannschaft 2009 als wichtige Säule mit zum Aufstieg in die Bundesliga. Im April 2011 erzielte er das Tor des Monats im Spiel gegen Hoffenheim. Christian Streich fand über Schuster stets nur lobende Worte:

Dass Julian Schuster mal Trainer werden würde, war früh klar. Unmittelbar nachdem er 2018 im Alter von 33 Jahren seine Profi-Karriere beim SC beendet hatte, begann Schuster mit seiner Ausbildung zum Profi-Trainer. Letzten Februar schloss er diese ab. Seit 2018 setzt er sich als sogenannter "Verbindungstrainer" dafür ein, dass es junge Freiburger Nachwuchsspieler in den Profikader schaffen - als Schnittstelle zwischen der ersten Mannschaft und den Jugendmannschaften.

Als Streich-Vertreter saß er schon einige Male gemeinsam mit Patrick Baier und Lars Vossler auf der Trainerbank der Breisgauer, unter anderem im Oktober 2022 beim Europa-League Spiel gegen Lens und im Februar 2023 gegen den VfB aus Stuttgart.

Julian Schuster hat keine Angst vor Verantwortung

Seit 2023 hat Schuster die Pro Lizenz als DFB Trainer und damit die Berechtigung zum Cheftrainerposten bei einem Fußball-Bundesligisten. Im Verein und vor allem bei den jungen Spielern im Profiteam genießt er hohe Wertschätzung.

Dass die Aufgabe als Chefcoach für ihn eine Nummer zu groß sein könnte, fürchtet Schuster übrigens nicht. Er habe selbstverständlich "Bock, irgendwann mal eine Profimannschaft zu trainieren" so Schuster zuletzt auf einem Trainerlehrgang des DFB im Februar. Konkrete Karriereziele äußerte er da noch nicht. Von der großen Chance, seinen Herzensklub Freiburg zu trainieren, dürfte er dennoch zumindest mal geträumt haben.

Der typische Weg des SC Freiburg

Eine Einstellung von Schuster als Chefcoach würde dem typischen Freiburger Weg folgen: Auch Kult-Coach Streich fing im Nachwuchs des Klubs an, bevor er dann zu den Profis befördert wurde. Auf die Verbindung vom Jugend- zum Profibereich legt der SC nach wie vor viel Wert. Vielleicht könnte Julian Schuster eine neue Ära Streich einleiten: die Ära Schuster.