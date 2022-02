Schmid-Rückkehr nach Corona: "Wir sind alle froh, dass er wieder da ist"

Sechs Monate nach seiner Corona-Infektion stand Jonathan Schmid vom SC Freiburg erstmals wieder in der Bundesliga auf dem Platz. Beim 0:1 gegen Köln war das für Trainer und Mitspieler die beste Nachricht.

168 Tage musste Jonathan Schmid auf diesen von außen betrachtet ziemlich unspektakulären Moment warten. Um 17:09 und 41 Sekunden gab ihm Christian Streich am Rande des Spielfeldes einen kurzen Klaps auf den unteren Rücken, zuvor hatte er ihm einige Worte zugesprochen, und wenige Sekunden später joggte Schmid auf den Rasen. Trainer Streich hatte ihn für Lukas Kübler eingewechselt. Das Kölner Publikum nahm diese Szene eher emotionslos zur Kenntnis, aber für Schmid war es eine besondere: Erstmals seit dem 21. August kam der 31-Jährige in der Bundesliga wieder zum Einsatz. Neun Minuten plus fünf Minuten Nachspielzeit durfte er am Samstagnachmittag spielen. Freiburg verlor 0:1. Die Rückkehr von Schmid war für die Breisgauer wohl die beste Nachricht des Tages.

Jonathan Schmid infizierte sich Ende August mit Corona

"Johnny geht es gut", sagte Streich hinterher: "Er hat lange nicht gespielt. Aber jetzt ist er ganz gesund, deshalb konnte er wieder ein paar Minuten spielen." Schmid war als Stammspieler und Ersatz-Kapitän in die Saison gegangen, infizierte sich dann Ende August 2021 mit Corona. Seine Rückkehr zog sich unerwartet lange hin. Kurz vor Weihnachten war er in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz gekommen, nun das Comeback in der Bundesliga. "Er hat keinerlei Probleme mehr", sagte Streich: "Zum Glück. Es hätte auch anders kommen können."

Teamkollegen vom SC Freiburg sind über Comeback sehr glücklich

Schmids Teamkollegen Vincenzo Grifo und Nico Schlotterbeck zeigten sich gegenüber SWR Sport froh über dessen Rückkehr. "Er ist ein sehr positiver Mensch, lacht sehr viel, das merkt man ihm auch an, wenn er auf dem Platz steht", sagte Grifo. Und Schlotterbeck betonte: "Er hat eine unglaubliche Qualität." Das gesamte Team habe sich sehr über das Comeback gefreut, Schmid sei in der Mannschaft sehr beliebt.

Schmid ist beim SC Freiburg eine Institution

2011 gab der Straßburger sein Bundesliga-Debüt unter Trainer Robin Dutt. Zwischendurch spielte er ein Jahr in Hoffenheim und drei Jahre in Augsburg, doch 2019 kehrte er zum SC zurück. Im vergangenen März löste er den früheren Münchner Franck Ribéry als Franzose mit den meisten Bundesliga-Einsätzen ab. 286 Partien hat Schmid in der höchsten deutschen Spielklasse absolviert. Nun dürften noch einige dazukommen.