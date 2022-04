Der SC Freiburg steht vor dem erfolgreichsten Jahr seiner Geschichte. Das Team belegt in der Bundesliga einen Europapokalplatz und fährt zum DFB-Pokalfinale nach Berlin. SWR Sport hat mit Sportvorstand Jochen Saier über Emotionen und Ziele gesprochen.

Letzten Dienstagabend, kurz nach Spielende. Die famose Hamburger Arena ist fest in Freiburger Hand. Gänsehaut-Stimmung: Hier die ausgelassenen Jubeltänze der Spieler vor der prallgefüllten Fankurve, dort vor der Trainerbank des Sport-Clubs die Siegerfaust des Jochen Saier. Der sonst eher zurückhaltende Sportvorstand des SC Freiburg lässt diesmal alle Emotionen aus sich heraus, herzt sich zunächst innig mit Trainer Christian Streich und Sportdirektor Clemens Hartenbach, ehe auch er in die Kurve eilt und alle Spieler umarmt, die seinen Weg kreuzen.

Jochen Saier: "Ein besonderer Moment, ein besonderer Abend"

Alles, was aus Freiburg kam, feierte den 3:1-Erfolg beim HSV und den damit verbundenen Einzug ins DFB-Pokalfinale in Berlin in unglaublich schöner Art und Weise. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte fährt Freiburg zum Endspiel: "Es war ein besonderer Moment, ein besonderer Abend", so Jochen Saier im Gespräch mit SWR Sport. "Die ganze Anspannung hat sich entladen. Und natürlich haben wir auch noch danach im Hotel gefeiert, aber alles in einer gesunden Dosis. Schließlich haben wir in der Bundesliga neben dem außergewöhnlichen Erfolg im Pokal noch Aufgaben vor der Brust."

Pokalerfolg beim HSV als Geburtstagsgeschenk zum 44.

Für den SC-Sportvorstand war der Pokal-Erfolg von Hamburg gleichzeitig auch das schönste persönliche Geschenk. Denn am Tag danach wurde Jochen Saier 44: "Es gab Glückwünsche zum Geburtstag und zum Einzug ins Pokalfinale. In der Dopplung und der Kombination war es dann doch mehr als sonst", so Saier über die Feierlichkeiten von Hamburg.

TV-Tipp: Alle Emotionen und Reaktionen zum Final-Einzug des SC Freiburg im DFB-Pokal und ein Interview mit Mittelfeldspieler "Chicco" Höfler nach dem Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach, gibt es am Sonntag ab 21.45 Uhr im SWR Fernsehen in der Sendung SWR Sport BW mit Moderatorin Lea Wagner.

In den Tagen danach erfuhr der SC Freiburg in dieser Woche bundesweit viel Wertschätzung, Glückwünsche gab es von allen Seiten für den sympathischen Klub aus dem Breisgau: "Das ist etwas ganz Besonderes für die Stadt und den Verein", so Jochen Saier. "Der Einzug ins Pokalfinale, das war ein einmaliges Erlebnis, ein einmaliger Erfolg. In einem wunderbaren Rahmen in dieser tollen Stadt", sagt Saier schmunzelnd. "Und ich bin dann ehrlicherweise gleich noch zwei Tage länger dort geblieben."

Seit 20 Jahren ist Jochen Saier beim SC Freiburg engagiert

Jochen Saier hat sich den Erfolg mehr als verdient und über lange Zeit erarbeitet. Seit genau 20 Jahren ist Saier beim SC Freiburg hauptberuflich engagiert. 2003 wurde der gelernte Sportökonom Nachwuchskoordinator und Leiter der berühmten Freiburger Fußballschule. 2013 folgte die Beförderung zum kommissarischen Sportdirektor, ein Jahr später rückte der gebürtige Lahrer in den Vorstand des Sport-Clubs auf.

Jugendförderer Saier und die Freiburger Fußballschule

Zahlreiche Freiburger Nachwuchsspieler haben seither den Sprung ins Bundesligateam geschafft: Oliver Baumann, "Chicco" Höfler, Jonathan Schmid, Matthias Ginter, Christian Günter, Alexander Schwolow und Nico Schlotterbeck, um nur die Renommiertesten zu nennen, von denen einige sogar Nationalspieler wurden. Und die jugendfrische Quelle aus dem Breisgau sprudelt munter weiter: Zuletzt schnupperten auch Kevin Schade, Kiliann Sildillia, Yannik Keitel, Noah Weißhaupt und Nishan Burkart Bundesliga-Luft, diese Jungs stehen für die nächste Generation der Freiburger Fußballschule.

"Dein SCF" - das YouTube-Format zum SC Freiburg Tore, Reaktionen, Aufreger! Nach jedem Spieltag gibt es die Highlights des Spiels und alles Wichtige zum SC Freiburg in "Dein SCF" auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport. Jeden Montag neu!

Freiburger Kontinuität

Jochen Saier gilt neben Christian Streich und Clemens Hartenbach als Säule der rasanten sportlichen Aufwärtsentwicklung der vergangenen Jahre und der Jugendförderung am Fuße des Schwarzwalds. Ein Trio, das für Kontinuität und Langfristigkeit im Breisgau steht, das den Spielern in Freiburg eine vielgerühmte Wohlfühl-Atmosphäre verschafft. Und selbst durch einen Abstieg in die 2. Bundesliga wie 2015 lässt man sich beim Sport-Club nicht mit Hauruck-Entscheidungen aufs falsche Gleis schieben.

Jochen Saier: "Ein außergewöhnliches Jahr"

Jetzt, 2022, sind der SC Freiburg und damit auch der Sportvorstand Jochen Saier auf dem vorläufigen sportlichen Höhepunkt angekommen. Die Champions-League-Teilnahme ist ein realistisches Ziel, die Teilnahme am DFB-Pokalfinale am 21. Mai in Berlin wird zur emotionalen Krönung der einzigartigen Freiburger Fußballkultur. Egal wie's ausgeht. "Das ist ein außergewöhnliches Jahr für uns", freut sich Jochen Saier über die aktuellen Erfolge, warnt allerdings vor überzogenen Erwartungen, was die Zukunft angeht: "In der nächsten Saison wird alles wieder auf null gestellt, und wir müssen uns alles wieder hart erarbeiten."

Freiburg und der Traum von Europa

Vorher allerdings wollen die Freiburger in den kommenden vier Wochen das Ticket für die Europa-Reise lösen - über die Bundesliga oder den DFB-Pokal: "Jetzt haben wir uns so lange Zeit da oben festgekrallt und festgebissen," sagt Jochen Saier, "und idealerweise wollen wir das jetzt bestätigen und uns den Traum erfüllen."