"Chicco" Höfler: "Es ist einfach cool und locker bei uns"

Der SC Freiburg ist als einziges Team der Bundesliga noch ungeschlagen. Vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth (15:30 Uhr) hat SWR Sport mit Routinier Nicolas "Chicco" Höfler über die Erfolgsserie gesprochen.

Nicolas Höfler, lassen Sie uns erstmal noch über den wilden Pokal-Ritt von Osnabrück reden. Sie haben sich dort am Dienstagabend beim Aufwärmen leicht verletzt. Wie haben Sie die Partie, die erst im Elfmeterschießen für Freiburg entschieden wurde, von draußen erlebt?

Es war ein total schönes und wildes Erlebnis. Wir haben dort an der Bremer Brücke noch nie gespielt. Wir kamen gut ins Spiel, hinten raus wurde es dann aber nochmal eng, aber wir haben es zum Glück doch noch ins Elfmeterschießen geschafft, haben das gut durchgezogen und sind glücklich, dass wir jetzt eine Runde weiter sind.

Wie viele Tode stirbt man, wenn man in so einem Spiel von draußen verletzt zuschauen muss?

Ja, das stimmt, da wäre man gerne öfter auf dem Platz gewesen und hätte mitgeholfen. Es ist wirklich so, da bleibt einem das eine oder andere Mal fast das Herz stehen, Glücksgefühle hoch und runter. Zum Glück ist es positiv geendet und wir sind eine Runde weiter.

Apropos Glücksgefühle: Der SC Freiburg ist in der Bundesliga noch immer ungeschlagen, Tabellenplatz drei. Wie oft schauen Sie in diesen Tagen auf die Tabelle?

Ja, das eine oder andere Mal sicher schon, das ist eine schöne Nebensache. Aber viel erfreulicher ist natürlich die stabile Leistung, die wir in der Saison auf den Platz bringen. Wir haben uns alle nochmal ein Stück weiterentwickelt, sind als Mannschaft extrem zusammengewachsen und nochmal zusammengerückt. Es ist brutal erfreulich, dass wir neun Spiele nicht verloren haben, so zusammenstehen und solche Leistungen bringen.

Wenn man auf das Torverhältnis schaut: Erst sechs Gegentreffer für Freiburg in diesen neun Spielen. Liegt da das Erfolgsgeheimnis, vor allem über diese Defensivarbeit?

Ja, natürlich auch, das ist sicher ein großer Teil davon. Aber nicht allein das. Wenn wir sehen, wie wir zusammen verteidigen, wie wir uns im eigenen Sechzehner vor die Schüsse werfen und blocken. Das ist sicherlich ein großer Baustein, der uns so erfolgreich macht in dieser Saison.

Auffällig ist, dass in dieser Saison schon einige junge Spieler wie Weißhaupt, Schade oder Sildillia aus dem eigenen Leistungszentrum integriert wurden. Wie können Sie denn als Routinier mit Ihren 31 Jahren unterstützend eingreifen?

Die Jungs sind schon extrem weit, was das Menschliche und das Fußballerische angeht, sind echt selbständig. Aber natürlich, wenn es um das Mannschaftstaktische geht, oder wenn mir speziell etwas auffällt, da gehe ich schon auf die Jungs zu und versuche den ein oder anderen Tipp zu geben. Aber es ist nicht so, dass wir Älteren täglich Tipps verteilen müssen, weil die echt schon weit sind und uns dementsprechend auf dem Platz helfen. Das haben die letzten Spiele auch im Pokal gezeigt, dass die Jungs einiges drauf haben.

Wie gut tun die Jungs in der täglichen Trainingsarbeit, auch was den Konkurrenzkampf angeht?

Es ist in allen Bereichen ganz erfrischend. Auf dem Platz, weil die jugendliche Leichtigkeit drin ist, aber auch in der Kabine merkt man, dass sie noch jung sind, dass das - gerade bezogen auf mich - fast schon eine andere Generation ist. Es ist einfach cool und locker bei uns, und wir haben total Spaß.

Jetzt am Samstag die nächste Aufgabe im Heimspiel gegen den gefühlt fast schon abgeschlagenen Tabellenletzten Greuther Fürth. Formsache, oder Holper-Stolper-Gefahr?

Es ist natürlich ein extrem schwieriges und gefährliches Spiel. Die Erwartung ist hoch von außen und für jeden ist klar, dass wir gewinnen. Aber so einfach ist es nicht in der Bundesliga. Auch wenn jetzt Fürth punktemäßig nicht gut da steht, glaube ich dass es eine schwere Aufgabe ist und wir wieder alles abrufen müssen, was wir in den letzten Spielen auf den Platz gebracht haben. Und wenn wir das schaffen, bin ich extrem positiv. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann wird es eine sehr enge und schwere Kiste für uns.

Nicolas Höfler, es ist das zweite Spiel in der neuen Freiburger Arena, wie gut gefällt es Ihnen denn in der neuen Heimstätte?

Super. Im ersten Spiel gegen Leipzig war schon eine super Stimmung, da waren "nur" 20.000 Zuschauer da. Jetzt ist ausverkauft, ich freue mich extrem drauf und bin gespannt, wie viel mehr Stimmung noch reinkommt. Ich werde alles tun, um auf den Platz zu kommen und spielen zu können, das erste Mal in einem ausverkauften neuen Stadion ist sicher ein einmaliges Erlebnis.