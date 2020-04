Als letzter Bundesligist ist der SC Freiburg nach der Corona-Zwangspause zurück im Training auf dem Platz. Torjäger Lucas Höler hat sich gegenüber SWR Sport als glücklicher Rückkehrer entpuppt.

Direkt nach seiner Zweier-Trainingseinheit mit Nils Petersen "treffen" wir Lucas Höler per Videochat. Die Haare sind noch mit dem dünnen Band nach hinten gebunden, das rote Trainingsshirt glänzt uns verschwitzt entgegen. Duschen in der Mannschaftskabine gehört zu den Dingen, die noch nicht wieder erlaubt sind. "Deswegen sitze ich auch noch so verschwitzt hier, ich darf zu Hause duschen", sagt Lucas Höler und grinst, sichtbar trotz des dichten Bartwuches. Und dieses Grinsen wird bei der Frage, worauf er sich am meisten gefreut hat, noch breiter: "Auf den Ball...", sagt er, lacht und ergänzt: "Natürlich hat man auch einen Ball zu Hause, aber alleine spielen ist immer ein bisschen blöd!"

Dauer 0:25 min Lucas Höler: "Am meisten auf den Ball gefreut." Lucas Höler im Gespräch mit SWR Sport.

"Zweikämpfe habe ich noch nicht vermisst"

Zu den vielen Einschränkungen auf dem Trainingsplatz gehört auch, dass Zweikämpfe nicht erlaubt sind. Ganz einfach, weil der Abstand nicht eingehalten werden kann. Frei nach dem Motto 'Lieber ohne Zweikampf, als gar nicht", genießt Höler die Rückkehr auf den Platz.

"Einfach mal wieder auf das Tor schießen, das macht schon Spaß!" Lucas Höler (SC Freiburg) nach den ersten Trainingseinheiten

Dauer 0:46 min Lucas Höler über das erste Training nach der Corona-Pause Lucas Höler im Gespräch mit SWR Sport.

Fast wieder "komplett drin"

Fußball ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht. Und schon gar nicht in drei Wochen. Obwohl Höler nach den ersten Einheiten zugibt, dass "einem schon der ein oder andere Ball mal verspringt". Aber da macht sich der Norddeutsche im Freiburger Exil keine Sorgen. "Das kommt ganz schnell wieder, dann ist alles wieder gut." Um bereit zu sein, wenn es weiter geht. Wann das ist? Aktuell ist die Liga bis zum 30. April unterbrochen. "Es soll ja am ersten oder zweiten Mai-Wochenende wieder losgehen, darauf bereiten wir uns vor."

Dauer 0:48 min Lucas Höler versteht Unmut über mögliche Sonderbehandlung der Bundesliga Lucas Höler vom SC Freiburg zeigt im SWR-Gespräch Verständnis für den Unmut über eine mögliche Sonderbehandlung der Bundesliga.

Erst einmal ist sogar das Training wieder ein Genuss. Wäsche waschen inklusive. Da ist Höler ein Praktiker. "Wenn ich jetzt hier die schwitzigen Klamotten ausziehe, dann sind die anderen auch futsch." Ganz nebenbei räumt Höler damit noch mit dem Vorurteil auf, dass ein Fußballprofi sich alles hinterher tragen lässt. "Ich wasch' die Sachen zuhause durch, dann sind die morgen auch wieder trocken. Das kann ich ja auch selbst machen!". Lucas Höler sagt es, verabschiedet sich und fährt heim. Verschwitzt, aber glücklich. Für was so ein Ball alles gut ist...