Freiburger Höhenflug hält dank Blitz-Joker Petersen an

Der SC Freiburg bleibt in der Bundesliga des Team der Stunde. Nach dem 2:1 (1:0) bei Hertha BSC mischt der SC weiter ganz oben mit.

Die Zahlen sprechen für sich. Sieben Spiele, 15 Punkte, vorübergehend auf Champions-League-Rang drei. Neben dem FC Bayern München ist der SC Freiburg die einzige noch ungeschlagene Mannschaft.

Auch, wenn es Trainer Christian Streich nicht gerne hören wird: Der SC agiert in der neuen Saison wie eine Spitzenmannschaft. Die großen Träume von Europa wird es im Breisgau auch dieses Jahr (vorerst) nicht geben.

Petersen: Der SC Freiburg im "Flow"

Doch der Auftritt der Freiburger war einmal mehr stark. Philipp Lienhart (18. Minute) hatte den SC in Führung gebracht, Krzysztof Piatek nach 70 Minuten ausgeglichen, bevor die große Stunde von Joker Nils Petersen schlug. Der kurz zuvor eingewechselte Angreifer sorgte in der 78. Minute artistisch für den Siegtreffer. "Es war ein Gewusel im Strafraum, so wie ich es mag", sagte der Torschütze nach dem Abpfiff am ARD-Mikrofon. "Der Ball fällt genau dahin, wo er hinfallen muss, damit ich ihn aus der Drehung ins Tor bugsieren kann."

Petersen sagte, dass der SC in vielen der letzten Spiel gar nicht "brutal gut" gespielt habe. "Aber man merkt: Da ist ein Zusammenhalt, da ist auch mal eine positive Arroganz. Wir kommen gut durch Phasen, wo es nicht so gut läuft im Spiel", sagte der 32-Jährige. Die Mannschaft sei aktuell "im Flow, der hoffentlich noch anhält".

Streich mit Loblied über Petersen

Petersens Trainer Christian Streich kam bei der Pressekonferenz nach dem Spiel ins Schwärmen, als es um seinen Top-Joker ging. "Der Nils ist ein großartiger Sportler und ein Mensch, den man sich als Trainer wünscht. Ich kann mir ihm über alles reden. Und oft habe ich ihn auch nicht von Anfang an gebracht. Aber er hat sich immer in den Dienste der Mannschaft gestellt und zwar zu 100 Prozent. (...) Wir sind sehr, sehr eng verbunden und er ist ein Vorbild für diese Mannschaft. die Fans in Freiburg und überall in Deutschland lieben ihn, weil er als Mensch so ist, wie er ist. Und ein außergewöhnlicher Stürmer, das kommt noch dazu" sagte Streich.

Streich: "Es werden auch wieder andere Zeiten kommen"

Streich machte auch dem gesamten Team für die Defensivarbeit ein großes Kompliment, sieht aber keinen Grund die Bodenhaftung zu verlieren. Fußballerisch sei es in Berlin eben nicht überragend gewesen.

"Wir sind am Ende momentan die Glücklicheren. Es läuft jetzt grad in die Richtung, es werden wieder andere Zeiten kommen", sagte Streich und baute damit möglichen Diskussionen um eine Europapokalteilnahme vor. Falls der SC aber weiter mit solcher Effizienz auftritt, werden diese nicht ausbleiben.