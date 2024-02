Der SC Freiburg und der FC Bayern: epische Siege und derbe Packungen

12. April 2000: Nach elf Minuten lagen die Bayern 0:1 hinten. In Unterzahl drehte der spätere Meister die Partie. Doch ein anderer Treffer als der zum 2:1 ging in die Geschichtsbücher ein. Kurz vor Abpfiff warf ein Freiburg-Fan einen Golfball an die Schläfe von Oliver Kahn. Nach Spielende musste Uli Hoeneß den blutüberströmten Torwart zurückhalten.