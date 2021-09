Hält der Freiburger Höhenflug auch bei Hertha BSC an?

Nach sechs Bundesligaspieltagen ist der SC Freiburg immer noch ungeschlagen - Vereinsrekord. Mit einem Sieg bei Hertha BSC (Sa., 15:30 Uhr) wollen sich die Breisgauer in der Tabelle oben festsetzen.

Zwölf Punkte aus sechs Spielen, erst vier Gegentreffer, beim VfB Stuttgart gewonnen (3:2) und vor heimischem Publikum Borussia Dortmund geschlagen: Beim SC Freiburg herrscht derzeit Hochstimmung.

Nun geht es zum "selbsternannten Big City Club" : Hertha BSC ist bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hat lediglich sechs Punkte auf dem Konto. Dazu kommen 18 Gegentreffer - die meisten der Liga. Gute Voraussetzungen dafür, dass der Freiburger Höhenflug anhält - könnte man meinen. Doch wer so denkt, hat die Rechnung ohne SC-Trainer Christian Streich gemacht.

Streich: "Die Mannschaft ist hungrig"

"Sie haben Spieler, die haben so viel Qualität, so dass das ein richtig schweres Bundesligaspiel wird. Der Gegner hat auch schon sechs Punkte - und nicht null Punkte. Aber klar: Wir sind gut drauf und in Berlin herrscht Unruhe, weil sie ein ganz großer Klub werden wollen - aber es noch nicht sind", sagte Coach Streich mit Blick auf die Partie: "Wir wollen dort trotzdem unseren Fußball spielen. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist weiter hungrig."

"Hertha wird alles tun, um uns das Leben schwer zu machen"

Mit Hertha BSC erwartet er einen Gegner, der "kratzen und beißen" wird. "Wir treffen auf eine hochmotivierte und wahrscheinlich total aggressive Mannschaft, die alles tun wird, um uns das Leben schwer zu machen", so Streich: "Darauf müssen wir uns einstellen - und das werden wir tun."

Trainer Streich um Bodenhaftung bemüht

Mit der bisherigen Saison ist Streich natürlich sehr zufrieden - er weiß aber auch, dass es nicht immer so weitergehen wird. "Sonst stünden wir ja am Ende unter den ersten Vier. Wie soll das gehen? Bei aller Qualität, die wir haben", so der Fußball-Lehrer mit einer rhetorischen Frage - und direkt mit einer weitern: "Wir gehören nicht zu den Topmannschaften. Was sollen wir zu tun haben mit Bayern oder Dortmund?",

Der 56-Jährige ist also - wie so oft - um Bodenhaftung bemüht. Das will er auch seiner Mannschaft vermitteln. Selbstbewusstes Auftreten, ohne in Euphorie zu verfallen - das schwebt Streich vor. "Ich gehe davon aus, dass wir ein stabiles, ein gutes Spiel machen werden. Wenn wir das einbringen, was wir zuletzt eingebracht haben. Etwa gegen Augsburg (3:0). Ich glaube daran, dass uns das gelingen kann."