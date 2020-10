Vincenzo Grifo und die TSG Hoffenheim, das ist spätestens seit Sommer 2019 Vergangenheit. Was sonderbar auseinander ging, hinterlässt heute kein böses Blut mehr.

Bald ist es wieder soweit: In der Partie zwischen Freiburg und Hoffenheim wird am 8. Februar wieder mal ermittelt, wer gerade der bessere baden-württembergische Bundesligist ist. Vincenzo Grifo wird sich diesen 21. Spieltag möglicherweise schon rot im Kalender angekreuzt haben. Denn das Treffen mit dem Ex-Klub war dem Freiburger zuletzt zweimal hintereinander vertraglich untersagt worden.

Hoffenheim und Grifo: Liebe geht anders...

Im Sommer kam Vincenzo Grifo nach einem halben Jahre Ausleihe aus Freiburg zu Hoffenheim zurück. Voll im Saft, wie es so schön heißt. In der Rückrunde hatte er für Freiburg in 16 Spielen sechs Tore erzielt und vier vorbereitet. Und die Ziele waren eigentlich klar: "Ich hatte Gespräche mit dem Alex Rosen (Direktor Profifußball), mit Trainer Alfred Schreuder, die mich einfach integrieren wollten", erinnert sich Grifo im SWR Fernsehen. Nach einer guten Vorbereitung stand er dann aber dreimal hintereinander nicht im Kader. "Wenn man mir das Vertrauen nimmt und mich enttäuscht, dann kann ich schnell sauer werden", erzählt Emotionsmensch Grifo weiter. "Das war dann leider in Hoffenheim der Fall!"

Missverständnis oder Unverständnis?

In Hoffenheim wurde Grifo mangelndes Durchsetzungsvermögen vorgeworfen. Er habe nicht die Rolle im Bundesligakader gefunden, so Sportdirektor Rosen, die Spieler und Verein sich vorgestellt hätten. "So ehrlich müssen wir sein", sagte Rosen damals. Die Vorwürfe und die Nicht-Berücksichtigung im Kader, ein Schlag ins Gesicht des ambitionierten Flügelstürmers. "Das hat was mit mir gemacht!"

"Ich war in vielen Belangen sehr enttäuscht!" Vincenzo Grifo in SWR Sport in BW

Wer Vincenzo Grifo kennt, der kennt einen leidenschaftlichen Fußballer. Und einen leidenschaftlichen Italiener. Für ihn war Hoffenheim plötzlich auch eine Gefährdung eines Lebenstraums: der EM-Teilnahme mit Italien. "Um mitzufahren, muss ich auf dem Platz stehen", wusste Grifo damals wie heute. Also forderte er Einsatzzeit ein. "Das wollten sie dann nicht bestätigen, also musste ich wechseln". Nicht unbedingt im Guten.

"Ich bin ein Mensch, der Wärme braucht..."

Den Freiburgern sollte es recht sein. Angeblich hat sich der SC den Deutsch-Italiener sieben Millionen Euro kosten lassen. Das ist im Breisgau ziemlich viel Geld. "Es gibt ja auch Gründe, dass Freiburg so viel für einen Spieler zahlt", sagt Toptorjäger Nils Petersen grinsend. Und auch Vincenzo Grifo kann inzwischen wieder über das Missverständnis Hoffenheim lachen. "Wir haben uns ausgesprochen, das ist das, was zählt!". Und Freiburg. Denn da stimmt für Grifo die Mischung: der Tritt in den Hintern, wenn nötig, und die Streicheleinheit an anderen Tagen. Grifo, der Emotionsmensch. Wärmeeinheit inklusive. Und das gibt's für Vincenzo Grifo natürlich in der Familie, aber eben auch beim SC Freiburg.