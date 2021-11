Vincenzo Grifo: Trifft Freiburgs Meister vom Punkt auch gegen Manuel Neuer?

Der SC Freiburg reist am Samstag als ungeschlagener Tabellendritter zum FC Bayern München. Im Spiel gegen den Rekordmeister (15:30 Uhr) könnte es auch zum brisanten Elfmeter-Duell zwischen Vincenzo Grifo und Manuel Neuer kommen.

Elfmeterschießen, es kann so schwer sein. Bei Vincenzo Grifo allerdings sieht alles so kinderleicht aus: Vergangenen Samstag in der neuen Freiburger Arena, es läuft die 79. Minute. Elfmeter für den Sport-Club. Wieder einmal ein Fall für Grifo. Er steht am Punkt. Ein kurzer Blick. Drei kleine Schritte Anlauf und dann rein das Ding. Wuchtig oben rechts unter die Latte. Auch Fürths Keeper Marius Funk hatte beim 3:1 für die Freiburger gegen "Vince" nicht den Hauch einer Chance. Geht's an den Punkt, dann verwandelt "Meister" Grifo traumwandlerisch sicher.

Vincenzo Grifos Bundesliga-Bilanz ist makellos

Sein Zahlenwerk ist inzwischen bemerkenswert. Zehn Elfer, zehn Volltreffer. Nicht ein einziger Fehlschuss in der Bundesliga, die Bilanz vom Punkt ist beim gebürtigen Pforzheimer weiter makellos. Neun Treffer für Freiburg, ein Elfmetertor für Hoffenheim. Seinen ersten Bundesliga-Elfer verwandelte Rechtsfuß Vincenzo Grifo am 29. Oktober 2016 beim 3:1 der Freiburger im Bremer Weserstadion gegen Felix Wiedwald. Neun weitere folgten, inklusive des Treffers gegen die Fürther. Seine chancenlosen Gegenüber hießen, neben Funk und Wiedwald, Hradecky, Rensing, Schubert, Sommer, Ortega, Gikiewicz und gleich zweimal Hoffenheims Oliver Baumann.

In der Bundesliga-Bestenliste liegen jetzt nur noch Jochen Abel (16 Elfer), Ludwig Nolten (15), Otto Rehhagel (12) und Mehmet Scholl (11) als Schützen ohne Fehlschuss vor Vincenzo Grifo.

Ruhende Bälle sind die Spezialität des Pforzheimers

"In der Regel fühle ich mich schon sehr sicher", sagt Vincenzo Grifo im Gespräch mit SWR Sport, "aber es wird auch immer schwieriger. Je mehr Elfmeter man schießt, desto mehr stellen sich natürlich auch die Torhüter darauf ein." Das mag für andere Schützen gelten, nicht jedoch für den italienischen Nationalspieler. Noch nicht.

Der 28-Jährige profitiert dabei auch von seiner sensationell guten Schusstechnik, die ihn auch bei allen anderen ruhenden Bällen zu einem der besten Bundesligaspieler macht. Neben den Elfern auch bei Eckbällen und Freistößen - Grifo kann mit seinem famosen rechten Fuß bei Standards alle Variationen. Er ist damit auch einer der gefährlichsten und erfolgreichsten Vorbereiter der Liga.

Manuel Neuer gehört nicht zu den Elferkillern der Bundesliga

Hochinteressant könnte es am Samstag vom Punkt aus werden, sollte beim Top-Spiel der Freiburger in München dem Sport-Club der nächste Elfer zugesprochen werden. In dem Fall hieße Grifos Gegenüber: Manuel Neuer. Bayerns Nationalkeeper, der beste Torhüter der Welt. Gegen ihn ist Vincenzo Grifo im direkten Duell allerdings noch nie angetreten.

Elf Bundesliga-Elfmeter konnte Neuer in seiner langen Karriere abwehren, 21 Mal musste er sich geschlagen geben. Damit gehört Manuel Neuer statistisch nicht zu den aktuellen Top-Fünf-Elfmeterkillern der Liga. Also durchaus gute Chancen für Vincenzo Grifos elften erfolgreichen Elfmeterschuss, falls der Schiedsrichter in München pfeift?

Zwei Fahrkarten - Grifos Fehlschüsse in der 2. Liga

Vincenzo Grifos Elfmetertor gegen Fürth war übrigens das zweite in dieser Saison, aber das erste vom Punkt in der neuen Freiburger Arena: "Hat sich gut angefühlt", bestätigt Grifo mit breiter Brust und lacht dabei, "Lucas Höler hat den Strafstoß sauber rausgeholt, er hat mir dann den Ball überreicht. Und dann habe ich gewusst 'Alles oder Nichts'". Ganz einfach also. Oder?

Nein, denn gänzlich unfehlbar ist auch ein Vincenzo Grifo vom Elfmeterpunkt nicht. Im Dezember 2014 scheiterte er im Trikot des FSV Frankfurt am Düsseldorfer Lars Unnerstall, im Februar 2016 für den SC Freiburg am Sandhäuser Marco Knaller. Aber das war in der 2. Liga. Und es ist schon sehr lange her...