Michael Gregoritsch: Fluch der WM-Pause, aber Daumendrücken für Messi

Der SC Freiburg startete mit einem 3:2 gegen den Karlsruher SC in die Testspiel-Vorbereitung. Dabei traf auch Torjäger Michael Gregoritsch gleich wieder in den gegnerischen Kasten.

Der Urlaub hat ihm nicht geschadet. Michael Gregoritsch tat am Freitag in seinem ersten Form-Check gegen den KSC gleich wieder das, wofür ihn Freiburg verpflichtet hat: Tore schießen. Der Österreicher hatte in der Partie über 4x30 Minuten die zwischenzeitliche Sportclub-Führung erzielt: "Wir haben in den ersten 60 Minuten viel Druck gemacht", freute sich Gregoritsch im Gespräch mit SWR Sport über den gelungenen Wiedereinstand für sich und die Mannschaft.

Gregoritsch fehlt die Bundesliga

Sonst aber zeigt sich der Freiburger Torjäger nicht sonderlich glücklich über die lange WM-Pause: "Das ist schon ein Fluch", zeigt sich der Wettkampftyp Gregoritsch offen und ehrlich, "das ist sehr langweilig, die Fußball-Bundesliga geht mir ab. So eine lange Pause im Winter hatten wir noch nie". Damit, so Gregoritsch, "ist schwer umzugehen, aber wir machen das Beste daraus".

Das Training und die Testspiele seien jedenfalls "nicht dasselbe wie die Bundesliga oder unter der Woche die Europa League". Das kann man gut verstehen, war doch der Neue aus Augsburg im Verlauf der Vorrunde mit seiner Körperlichkeit und Kopfballstärke immer besser in das Freiburger System hineingewachsen. Sechs Tore in der Bundesliga und drei Treffer im Europapokal können sich jedenfalls sehen lassen.

Daumendrücken für Lionel Messi

Gut für ihn, dass es "die spannende WM gibt". Nur zu gerne wäre er natürlich selbst mit Österreich in Katar dabei gewesen, doch das Team von Nationaltrainer Ralf Rangnick scheiterte in der Qualifikation. Am Sonntag ab 16 Uhr wird natürlich auch Michael Gregoritsch daheim in seiner Wohnung noch einmal vor dem Fernseher sitzen und das WM-Finale schauen. Sein WM-Tipp: "Frankreich ist schon sehr, sehr gut", hat Gregoritsch Les Bleues genau analysiert, "aber als Fußball-Romantiker, der ich bin, würde ich es schon Lionel Messi gönnen". Gemeinsam mit Cristiano Ronaldo ist der Argentinier für ihn "die letzten zehn bis 15 Jahre der beste Spieler der Welt gewesen. Deshalb muss man eher Argentinien die Daumen drücken", so der 28-Jährige Grazer.

Vorfreude auf das Trainingslager in Spanien

Danach geht`s dann auch für Michael Gregoritsch stramm weiter in der Freiburger Vorbereitung mit dem Trainingslager Anfang Januar bei hoffentlich frühlingshaften Temperaturen in Spanien als Highlight: "Das dauert ja auch noch fast drei Wochen bis dahin", bedauert "Gregerl", wie er genannt wird, das lange Warten, "aber klar freut man sich darauf, und wir werden die Tage perfekt nutzen, um dann gut vorbereitet in die Rückrunde zu starten". Hoffentlich, aus Freiburger Sicht, auch dann mit einem Michael Gregoritsch in Torlaune