Einstiges "Wunderkind" Michael Gregoritsch verstärkt den SC Freiburg

Der SC Freiburg hat für seine Offensiv-Abteilung Michael Gregoritsch verpflichtet. Der österreichische Nationalspieler kommt vom Liga-Konkurrenten FC Augsburg. In Österreich sorgte er einst als "Wunderkind" für Furore.

Dieser eine Tag bleibt im Hause Gregoritsch unvergessen. Es war im April 2010, als Michael Gregoritsch für den SV Kapfenberg sein Debüt in der österreichischen Bundesliga feierte. Vier Tage vor seinem 16. Geburtstag! Und es sollte noch besser kommen: Mit seiner zweiten Ballberührung erzielte das "Gregerl" als Einwechselspieler gegen Austria Wien gleich auch noch seinen ersten Treffer. Was eine Schlagzeile!

Michael Gregoritsch und sein Rekord-Tor für Kapfenberg im April 2010 IMAGO Imago

Mit 15 jüngster Torschütze in Österreichs Bundesliga

15 Jahre und 361 Tage. Damit ist Michael Gregoritsch bis heute der jüngste Torschütze in der Historie der ersten Liga Österreichs. Trainiert wurde der Jugendkicker damals in Kapfenberg in der Steiermark übrigens von seinem Vater Werner. Auch er ein ehemaliger Fußball-Profi und späterer Teamchef von Österreichs U21-Nationalmannschaft.

Das "Wunderkind" wechselte nach Hoffenheim

Selbstredend, dass Michael Gregoritsch als österreichisches "Wunderkind" gehandelt wurde und so auch in das Scouting-Netz der TSG Hoffenheim geriet. Ein Jahr nach seinem Rekord-Treffer, mit 17 Jahren, wechselte der schlaksige Stürmer in den Kraichgau und begann dort seine Deutschland-Karriere, die zunächst aber nicht so richtig auf Touren kam.

Gregoritsch trainierte mit den Profis, spielte aber für das Regionalliga-Team der TSG. Den Sprung in die Bundesligamannschaft der Hoffenheimer schaffte das große Sturm-Talent Michael Gregoritsch jedoch nicht. Statt dessen wechselte er, um Spielpraxis zu sammeln, 2013 auf Leihbasis zum Zweitligisten FC St.Pauli und ein Jahr später zum VfL Bochum.

Michael Gregoritsch als 18-Jähriger in Hoffenheim IMAGO Imago

40 Bundesligatore in 188 Spielen

Nach seinem Transfer 2015 von Hoffenheim zum Hamburger SV und später auf Schalke, etablierte sich der 1,93 Meter große Angreifer dann aber doch mit Verspätung endgültig in der Bundesliga, überzeugte vor allem mit seiner Schussstärke und Torgefährlichkeit. Insbesondere gegen die kernigen Abschlüsse mit seinem starken linken Fuß ist oft kein Torhüter-Kraut gewachsen. Zitat Gregoritsch: "Mein brutaler linker Schlegel...".

In der Bundesliga gelangen Michael Gregoritsch bislang in 188 Spielen immerhin 40 Treffer. In 39 Länderspielen für Österreich traf der gebürtige Grazer sieben Mal. Zuletzt stand er auch im Nations-League-Team des neuen Bundestrainers Ralf Rangnick, war dabei auch Torschütze beim überraschenden 3:0 Österreichs gegen Vize-Weltmeister Kroatien.

Letzte Saison bester Augsburger Schütze

In der vergangenen Bundesliga-Saison war Gregoritsch der treffsicherste Spieler des FCA, bei dem er seit 2017 unter Vertrag stand. In der Vorrunde noch Hinterbänkler, schoss er von seinen neun Tore, sieben allein , davon in der Rückrunde. Ein ganz wichtiger Faktor für den letztendlichen Klassenerhalt der Fuggerstädter.

Michael Gregoritsch stand eigentlich noch bis 2023 bei den Augsburgern unter Vertrag, wollte aber seinen Vertrag dem Vernehmen nach nicht vorzeitig verlängern. Auf transfermarkt.de wird der Marktwert des Spielers mit 4,5 Millionen Euro beziffert. Die Ablösesumme dürfte sich in ähnlichen Kategorien bewegen. Der SC Freiburg macht darüber und zur Laufzeit der Verträge üblicherweise keine Angaben.