In zwei Testspiel siegte der SC Freiburg klar mit 4:1 (3:0) gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze und kam gegen den SV Sandhausen zu einem Unentschieden

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat im Testspiel-Doppelpack am Sonntag einen Sieg und ein Unentschieden eingefahren und bleibt in der Vorbereitung auf die kommende Saison damit ungeschlagen. Am Vormittag gewann das Team von Trainer Christian Streich gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze 4:1 (3:0), am Nachmittag trennten sich die Freiburger von Zweitligist SV Sandhausen 1:1 (0:1). Gegen die Polen trafen der Südkoreaner Wooyeong Jeong (15. und 26.), Kapitän Christian Günter (29.) und Torjäger Nils Petersen (51.). Piotr Krawczyk sorgte für den Ehrentreffer für Zabrze (71.).

Freiburg mit Unentschieden gegen Sandhausen

Im zweiten Spiel, das die Freiburger mit Spielern aus der zweiten Reihe bestritten, brachte Kevin Behrens die Sandhäuser schon in der 8. Minute in Führung. Ermedin Demirovic erzielte kurz vor Schluss noch den Ausgleich (76.). Die Freiburger treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Sonntag (15:30 Uhr) auf Waldhof Mannheim, eine Woche später folgt der Bundesliga-Start bei Aufsteiger VfB Stuttgart (19. September/15.30 Uhr). Sandhausen bekommt es im DFB-Pokal zunächst mit Regionalligist TSV Steinbach Haiger zu tun, zum Ligaauftakt empfängt der SVS am 19. September (13.00 Uhr) Darmstadt 98.