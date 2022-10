Wenn der Vater mit dem Sohne: Golz und Golz am Sonntag beim SC Freiburg

Acht Jahre stand Richard Golz einst im Tor des SC Freiburg. Am Sonntag ist er Studiogast bei SWR Sport. Sohn Jakob Golz ist inzwischen Profi-Keeper bei RW Essen und gastiert am Sonntag in der 3. Liga beim SC Freiburg II.

Das Wiedersehen wird sicherlich herzlich ausfallen, vielleicht auch etwas melancholisch. Wenn Richard Golz am Sonntag das altehrwürdige Dreisamstadion betritt, dann werden viele Erinnerungen wach an acht aufregende Jahre im Tor des Sport-Clubs. An 246 Spiele, an den UEFA-Cup, an Bundesligaaufstieg und -abstieg.

Sohn Jakob Golz spielt gegen den SC Freiburg II

Am Sonntag ist Richard Golz, inzwischen 54 Jahre alt, mal wieder in Freiburg zu Besuch, verbindet den Urlaub im Schwarzwald mit einer Stippvisite an der alten Wirkungsstätte. Logischerweise nicht mehr als Spieler, sondern als Zuschauer. Und als Vater: Denn Sohn Jakob steht im Tor von Drittligist Rot-Weiss Essen. Und die Essener wiederum spielen ab 14 Uhr im Dreisamstadion beim SC Freiburg II.

Die Torhüter-Dynastie von Vater und Sohn Golz

Das heißt: Nach 16 Jahren steht mal wieder ein Golz in einem Punktspiel in einem Freiburger Fußballtor - wenn auch nur als Gast für RWE. "Das wird definitiv spannend", sagt Vater Richard im Gespräch mit SWR Sport über seine Gefühlswelt und freut sich darauf, die Partie in seiner früheren Wahlheimat im Breisgau zu beobachten.

Jakob Golz von RW Essen, der Sohn von Richard Golz IMAGO Imago

Im Sommer ist Jakob Golz mit dem Traditionsverein von der Essener Hafenstraße in die 3. Liga aufgestiegen. Es war die langersehnte und euphorisch gefeierte Rückkehr für Rot-Weiss in den Profi-Fußball.

Und der talentierte Golz-Junior ist inzwischen einer der Leistungsträger des Teams. "Wann immer es sich vereinbaren lässt, besuche ich die Spiele von Jakob. Ich bin so oft als möglich vor Ort", so Vater Richard Golz, der den Filius einst in der Jugend beim Hamburger SV als Torwarttrainer betreute. Und er ist auch heute noch Förderer und Mentor: "Wir reden nach jedem Spiel. Und ich sag' schon, wenn mir etwas auffällt, ohne ihn damit zu überfallen". Mit immerhin 453 Bundesligaspielen im Erfahrungsschatz darf man sich den einen oder anderen Tipp erlauben.

TV-Tipp Der frühere Freiburger Kult-Keeper Richard Golz ist am Sonntag (ab 21:50 Uhr) Studiogast bei SWR Sport im SWR Fernsehen. Daneben gibt es ausführliche Spielberichte, Analysen und Reaktionen zu den Sonntagsspielen des SC Freiburg bei Hertha BSC und des VfB Stuttgart gegen Union Berlin.

"Richie-Richie-Rufe" von den Freiburger Fans

Mit 1,87 Metern ist Jakob Golz zwar nicht annähernd so groß wie sein Vater (1,99 Meter), aber am Gesicht ist die Ähnlichkeit der beiden unschwer abzulesen: Das ist der Sohn von Richard Golz. Der wiederum hatte sich einst nach seinem Wechsel vom HSV zum Sport-Club zwischen 1998 und 2006 zum echten Kult-Keeper der Freiburger entwickelt. Unvergessen die "Richie, Richie"-Rufe von den Tribünen, sobald der lange Keeper den Platz betrat oder das Team von Volker Finke mit seinen Paraden vor einem Rückstand bewahrte.

Ehrendauerkarte beim SC Freiburg

Einmal war Richard Golz sogar "Freiburgs Sportler des Jahres", und bei seinem Abschied erhielt er vom inzwischen leider verstorbenen damaligen Vorsitzenden Achim Stocker sogar eine "Ehrendauerkarte" des SC Freiburg. Ein Klub, dem er sich auch heute noch sehr verbunden fühlt und für den er vor einigen Jahren auch mehrfach das Torwart-Trikot der Traditionsmannschaft trug.

Urlaub im Schwarzwald, Treffen mit Freiburger Freunden

Umso schöner in dieser Woche die Urlaubstage im Schwarzwald. "Normalerweise sind wir mehr im Norden unterwegs, meistens an der Nordsee", verrät Richard Golz, der inzwischen wieder in Hamburg lebt und als Personalberater arbeitet, "aber auch hier ist es total schön. Außerdem kann man alte Freiburger Freunde treffen."

Und man kann die Zeit im Südwesten wunderbar mit einem Besuch beim SWR-Fernsehen verbinden: Am Sonntag (ab 21:50 Uhr) ist Richard Golz Studiogast bei Moderatorin Lea Wagner in SWR Sport.