Richard Golz stand lange beim HSV und beim SC Freiburg im Tor, 453 Bundesligaspiele hat er in seiner Karriere verbucht. Jetzt tritt sein Sohn Jakob beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen in seine Fußstapfen.

Die Verwandtschaft ist nun wirklich nicht zu leugnen. Doch die Ähnlichkeit von Richard Golz und seinem Junior beschränkt sich nicht nur aufs Optische. Jakob Golz ist mittlerweile Stammtorhüter beim Traditionsverein Rot-Weiss Essen und hütet für RWE in der Regionalliga das Tor. Sein Trainer Christian Titz kann sich noch gut an das Torwartspiel von seinem Vater Richard erinnern: "Parallelen liegen beispielsweise in der Ruhe des Spiels. Jakob ist auch ein sehr ruhiger, introvertierter Torhüter, der sich nicht so leicht aus der Fassung bringen lässt. Ein klarer Unterschied ist natürlich, dass Richard in der 1. Bundesliga gespielt hat, wahnsinnig erfolgreich. Da muss Jakob noch hinkommen, aber er ist schon sehr gut in die Fußstapfen seines Vaters getreten."

Parallelen nicht nur im Spielstil

Und die Schuhgröße hat ein beeindruckendes Format: 453 Bundesligaspiele. Sein Sohn Jakob wechselte im Sommer zum Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Davor verbrachte er ein Jahrzehnt beim HSV, von der Jugend bis zur U 23. Auch Richard Golz spielte fast zehn Jahre für die Hamburger, ihm gelang dort damals der Sprung in die Bundesliga.

273 Bundesligaspiele später wechselte er 1998, das Geburtsjahr von Jakob, zum SC Freiburg. Das erste Stadionerlebnis hatte auch Jakob beim SC. "Das sind meine ersten Erinnerungen an den Fußball. Auf der Tribüne, dann durfte ich nach dem Spiel mit auf den Platz. Da haben wir gewonnen. Das sind Bilder, die im Kopf bleiben." Geblieben ist Familie Golz acht Jahre in Freiburg – nach dem Karriereende ging es für Richard zurück nach Hamburg. Er wurde Torwarttrainer beim HSV, unter anderem von Sohn Jakob. Vater und Trainer in Personalunion, das ist nicht immer einfach. "Das war schon eine sehr kritische Zeit, die ich hatte. Er ist zwar ein harter Kritiker, doch wenn ich etwas gut mache, wird das auch angesprochen. Dennoch, ein fehlerfreies Spiel gibt es auf jeden Fall nicht."

Wo Jakob seinem Vater Richard schon voraus ist

Obwohl sich schon früh zeigte, dass auch Golz Junior seine Stärken vor allem auf der Torhüterposition hat, liegt wohl das Stürmer-Gen irgendwie auch in der Familie. "In der U 17 hatten wir viele Verletzungsprobleme, da bin ich im Testspiel eingewechselt worden weil wir nur elf Feldspieler hatten. Ich habe auch ein Tor gemacht." Ein Torhüter namens Golz als Stürmer? Das kommt uns irgendwie bekannt vor: 1996 wurde auch Richard Golz als Stürmer eingewechselt, aufgrund von Verletzungssorgen beim HSV unter Trainer Felix Magath. Ein Tor blieb ihm allerdings verwehrt. Da hat sein Sohn ihm wohl doch schon etwas voraus…