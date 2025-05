Gewinner und Verlierer der Saison beim SC Freiburg

Europa League statt Champions League: Der SC Freiburg hat zwar den ganz großen Erfolg verpasst, blickt aber dennoch auf eine gute Saison zurück. Mit vielen Gewinnern - und einigen Verlierern.

Die Gewinner: Julian Schuster

Die Fallhöhe war groß nach dem Weggang von Langzeit-Trainer Christian Streich. Doch sein Nachfolger stürzte nicht ab. Im Gegenteil: Der neue Coach blieb ruhig und souverän, verpasste der Elf eine etwas offensivere Ausrichtung und führte sie mit seiner meist ruhigen, an der Seitenlinie aber auch mal emotionalen Art wieder in den Europapokal. Er habe schon zu der Zeit, als Schuster noch SC-Mittelfeldspieler war, gedacht, dass er "zu 100 Prozent ein guter Trainer wird", sagte der frühere Vereinschef Fritz Keller.

Noah Atubolu

Schon in der Saison 2023/24 zeigte der aus der SC-Jugend stammende U21-Nationaltorwart häufig gute Leistungen, musste wegen einiger Unsicherheiten aber auch Kritik vor allem in sozialen Netzwerken einstecken. Doch der 22-Jährige ist dadurch eher gereift und als Stammkeeper mittlerweile unumstritten. "Er fängt hohe Flanken ab, ist mutig im Positionsspiel und strahlt eine große Sicherheit aus", sagte SC-Trainer Schuster einmal. "Und in der Spieleröffnung ist er auch gut. Ein Paket, das uns unglaublich gut tut."

Johan Manzambi

Als 17-Jähriger kam der Schweizer Offensivspieler Anfang 2023 nach Freiburg und brauchte nicht lange, um mit seiner Torgefahr, Kopfballstärke und Robustheit in Zweikämpfen für Eindruck zu sorgen. Mit seinen beiden Toren zu den 2:1-Auswärtssiegen in der Saisonendphase in Mönchengladbach und Kiel trug Manzambi maßgeblich zur Europa-League-Teilnahme bei und stand in der Saisonendphase sogar mehrmals in der Startelf. Trainer Schuster sieht ihn als "Paradebeispiel" für andere SC-Talente.

Jordy Makengo

Noch so ein Junger: Unter Streich kam der 23-Jährige in der Spielzeit 2023/24 zu ersten Bundesliga-Einsätzen, unter Schuster entwickelte sich der Franzose zuletzt zur Stammkraft - und verdrängte auf der linken Abwehrseite sogar den Kapitän und langjährigen Platzhirsch Christian Günter. Mit seiner Passsicherheit und Zweikampfstärke passt er gut zur Freiburger Spielweise.

Ritsu Doan

Der japanische Nationalspieler ist aus der SC-Elf kaum noch wegzudenken. Oder doch? Mit seiner Dribbelstärke und der feinen Technik hat der 26 Jahre alte Rechtsaußen das Interesse anderer Clubs auf sich gezogen. Kein Wunder: Mit zehn Toren und acht Vorlagen gehörte Doan zu Freiburgs besten Spielern der Saison. Gut möglich, dass der SC ihn nun verliert.

Die Verlierer: Christian Günter

Viele Jahre war der Freiburger Kapitän auf der linken Abwehrseite gesetzt. Dank seiner Zweikampfhärte, eines starken linken Fußes sowie seiner gefährlichen Flanken und Schüsse spielte er sich zwischenzeitlich sogar in die Nationalmannschaft. Doch nun, im Alter von 32 Jahren, ist ihm im jungen Jordy Makengo ein ernsthafter Rivale erwachsen. Dafür, wie Günter mit seiner Reservistenrolle zuletzt umging, gab es von Schuster viel Lob.

Michael Gregoritsch

Nach seinem Wechsel vom FC Augsburg nach Freiburg vor drei Jahren lieferte der österreichische Nationalspieler sofort: 15 Pflichtspieltore und immerhin sieben Vorlagen machten den 1,93 Meter großen Mittelstürmer in der Spielzeit 2022/23 zur Stammkraft. Doch zuletzt reichte es für den 31-Jährigen häufig nur noch zu Kurzeinsätzen. Junge Profis wie Junior Adamu oder Manzambi zogen an Gregoritsch vorbei.

Jan-Niklas Beste

Ende Januar von Benfica Lissabon gekommen, schien der frühere Heidenheimer und Beinahe-Nationalspieler der ideale Winter-Transfer zu sein - und mit seiner Technik, Spielintelligenz und Stärke bei Standards hervorragend zum SC zu passen. Doch die Konkurrenz auf der linken Seite ist groß: Defensiv streiten sich Routinier Günter und Talent Manzambi um den Platz in der Startelf, offensiv ist der wiedererstarkte Vincenzo Grifo gesetzt.

Nicolas Höfler

"Chicco und der Sport-Club - das ist in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche Verbindung", sagte Sportvorstand Jochen Saier im November und verlängerte den Vertrag des 35-Jährigen noch einmal. Mit Ausnahme von zwei Spielzeiten trägt Höfler seit fast 20 Jahren das Freiburger Trikot, muss mittlerweile aber seinem Alter Tribut zollen. Im zentralen Mittelfeld sind inzwischen Maximilian Eggestein und Patrick Osterhage gesetzt. Doch auf hohem Niveau aushelfen kann Höfler immer noch.