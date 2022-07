Der "Fußballgott" Nils Petersen zwischen Klassenfahrt und Maloche

Nils Petersen fährt zum achten Mal mit dem SC Freiburg ins Sommertrainingslager. Für den 33-Jährigen ist das jedes Mal eine Mischung aus Klassenfahrt und harter Arbeit.

Zu Beginn des Trainingslagers hatte Nils Petersen noch gute Laune: "Bis jetzt war es ganz ok. Aber die wirklich schlimmen Trainingseinheiten kommen noch", sagte der Stürmer des SC Freiburg im Interview mit SWR Sport. Aber auf die Lauferei in der Saisonvorbereitung hat der 33-Jährige einfach keine Lust. "Niemand mag laufen. Ich ziehe meinen Hut vor Triathleten und Marathonis; also Respekt vor jedem, der gerne läuft."

Kein Entkommen in der Vorbereitung

Sein Problem: Vor Trainer Christian Streich kann er sich im Trainingslager in Schruns wohl nicht verstecken. "Mit Ball kann man sich zur Not auch mal rausnehmen. Aber bei den Läufen wird ja alles aufgenommen." Das einzige, was Petersen noch unangenehmer findet als die Läufe, ist das in Freiburg traditionelle Einstandssingen. "Das ist Stress! Schlimmer als vor einem Fußball-Spiel." Dabei könnte er sich gemütlich zurücklehnen und genüsslich abwarten, was die Neulinge um Ritsu Doan oder Michael Gregoritsch so im Repertoire haben. Schließlich ist die Zeit, in der er gemeinsam mit Vincenzo Grifo den 1980er-Jahre Italo-Schlager "Sempre Sempre" (eine aktuelle Grifo-Interpretation des Songs findet ihr auf unserem Instagram-Kanal) singen musste, schon mehr als ein halbes Jahrzehnt vorbei - seit 2015 spielt Petersen beim Sport-Club.

Pokerface Nils Petersen

Ein bisschen Klassenfahrt-Stimmung kommt in Vorarlberg trotzdem auf: "Junge Leute gehen auf Reisen und alle haben das gleiche Hobby - uns geht es schon gut hier". Und nach dem Training: Ein bisschen Playstation, ein bisschen Quatschen, ein bisschen Pokern. Doch zum kompletten Glück fehlt Petersen noch der passende Spielkamerad: "Ich spiele ja am liebsten Rommé. Das spielt hier aber keiner. Also landet man am Ende doch wieder am Poker-Tisch." Damit jedoch kein falscher Eindruck entsteht: "Wir tun auch einiges dafür, dass wir hier fit werden. Also wir malochen auch."

Petersen freut sich über die neue Konkurrenz beim SC Freiburg

Ein Teil der Arbeit besteht auch in der Integration der Neuzugänge. Für Nils Petersen bedeutet das in erster Linie Konkurrenz-Kampf. Denn in der Offensive hat der SC Freiburg ordentlich zugelegt. "Auf der einen Seite freut man sich, dass Qualität hinzukommt. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Gefahr für den eigenen Posten. Aber mir hat es immer gut getan, wenn ich ein bisschen Druck bekommen habe. Gerade jetzt, wo wir drei Wettbewerbe spielen, brauchen wir jede Kraft. Aber klar: Man selbst will natürlich immer am meisten gebraucht werden."

Darum scrollen auch die Spieler im Sommerurlaub gebannt durch den Transferticker. "Ich kriege das mit, wie jeder andere Fan auch, dass ich via Push-Mitteilung die Info kriege: Das ist jetzt mein neuer Arbeitskollege."

Freiburg ist die Heimat des "Fußballgotts"

Den Konkurrenz-Kampf nimmt Petersen jedoch gerne in Kauf. Schließlich hat der Routinier seinen Vertrag erst im April verlängert. "Ich habe so viel Liebe und Zuneigung von der Stadt, von dem Verein und den Fans gespürt, dass ich gesagt habe: Das passt einfach." Freiburg ist längst seine Heimat geworden. Petersen nennt das ein Privileg, "denn das Wort Heimat kommt sehr wahrscheinlich nicht vielen Fußballern über die Lippen".

Die Fans rufen ihn "Fußballgott". Petersen schmunzelt: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das gefällt mir nicht." Doch vor den Olymp hat Trainer Christian Streich den Schweiß gesetzt. In diesem Fall ist Trainingslager dann doch mehr Maloche als Klassenfahrt - selbst für einen Gott.