SC Freiburg bald königlich? Das spricht dafür - das dagegen!

Nach 24 Spieltagen steht der SC Freiburg auf Platz fünf in der Tabelle - nur einen Punkt entfernt von den heiß begehrten Champions-League-Rängen. Könnte der Sport-Club am Ende der Saison Historisches schaffen und zum ersten Mal in der Königsklasse landen?

Das spricht dafür

Effizienz

Der Sport-Club hat in den letzten Wochen zu alter Effizienz zurückgefunden. Mit gerade einmal drei Toren in drei Spielen sicherten sich die Breisgauer Minimalisten gleich neun Punkte. Die Gegner waren zwar eher Abstiegskandidaten, aber auch über die kann man stolpern, wie zum Beispiel Borussia Dortmund gegen Bochum gezeigt hatte. In diesen Partien fielen die Tore aber auch nicht nach einem Offensivfeuerwerk der Freiburger, viel häufiger beschränkten sich die Treffer auf gute Einzelaktionen oder Tore nach Standards. Vorne agiert der Sport-Club aktuell mit kühlem Kopf, zeigt sich wach und ist da, wenn sich die Möglichkeiten bieten, auch wenn diese nicht üppig vorhanden sind. Einzige Ausnahme: der 5:0-Kantersieg gegen Werder Bremen. Der muss aber wohl als positiver Ausreißer verbucht werden.

Starke Defensive

Der Sport-Club - und allen voran Keeper Noah Atubolu - jagt gerade seinen eigenen Rekord: 510 Minuten blieb der SC Freiburg in der Saison 2000/2001 mit Torhüter Richard Golz ohne Gegentor. Eine Marke, die jetzt wackelt. Nach vier Spielen in Folge "zu Null" steht Freiburgs Nummer 1 aktuell bei 486 Minuten ohne Gegentreffer. Das liegt auch - aber nicht nur - an ihm. Die Breisgauer Defensive ist in Topform. Nach hohen Niederlagen gegen Frankfurt und Stuttgart forderte Coach Julian Schuster Anfang des Jahres ein Umdenken: die Basics mussten wieder stimmen, bestenfalls die Null hinten stehen. Das gelang auch, dank des wiedererstarkten Freiburger Abwehrbollwerks Ginter/Lienhart, das in der Innenverteidigung nun wieder konsequent für Ruhe sorgt.

Die Kaderbreite

Freiburgs Coach Julian Schuster hat die Qual der Wahl, denn fast auf sämtlichen Positionen sind die Freiburger doppelt besetzt - und das qualitativ hochwertig. Mit der Winterverpflichtung von Niklas Beste haben die Breisgauer einen weiteren Topspieler verpflichtet und der Trainer damit ein Luxusproblem auf den Außenbahnen: Spielen Grifo oder Doan, Freiburgs aktuell beste Scorer, oder Niklas Beste, der für seine gefährlichen Standards und Flanken bekannt ist und nach vier Kurzeinsätzen bereits einen Scorer gesammelt hat? Ähnliche Überlegungen gelten für die Position des Rechtsverteidigers, wo mit Lukas Kübler und Kiliann Sildilla ebenfalls zwei starke Spieler um Einsatzzeiten konkurrieren. Auch im Zentrum kann sich Julian Schuster zwischen Höfler, Eggestein und Osterhage entscheiden. Gleiches gilt für die offensivere Position, die Dinkci oder Röhl bespielen können. Allesamt keine Notlösungen, sondern echte Alternativen. Julian Schuster kann aus dem Vollen schöpfen, nach Leistungen unter der Woche entscheiden, taktische Veränderungen vornehmen - die Kaderbreite belebt das Freiburger Geschäft.

Dein SCF

Freiburg ohne Druck

Trotz dieses Konkurrenzkampfs herrscht eitel Sonnenschein in der Freiburger Mannschaft. Viele aus dem Team kennen sich seit Jahren, sind befreundet. Fehler, wie beispielsweise der verschossene Elfmeter von Vincenzo Grifo, werden - so hörte man es von den Akteuren - nicht nur verziehen, sondern dem entsprechenden Spieler zusätzlich der Rücken gestärkt. "Ich bin gottfroh, dass ich in dieser Mannschaft stehe", sagte Vincenzo Grifo nach dem Spiel gegen Werder Bremen, "woanders wirst du wegen der Elfmeter zerrissen, die Jungs hier fangen dich aber auf und pushen dich".

Dazu kommt, dass Freiburg mit Blick auf die Champions League keinen Druck verspüren dürfte. Noch nie spielte der Verein auf diesem Niveau, außerdem ist diese Saison die erste nach der Ära Streich, niemand erwartete Höchstleistungen. Die Königsklasse wäre die Krönung, aber keinesfalls ein Muss.

Das spricht dagegen

Offensivschwäche

Auch wenn der 5:0-Erfolg vor zwei Wochen der Statistik ein wenig schmeichelt, die Freiburger Offensive ist in dieser Saison nicht immer ein Quell der Freude. Unter den besten zehn Teams der Liga hat der Sport-Club die wenigsten Tore erzielt. Vor allem die Stürmer überzeugten dabei in dieser Saison bisher nicht mit absoluter Kaltschnäuzigkeit. Nur fünf der 34 Freiburger Treffer gehen auf das Konto von Lucas Höler, Michael Gregoritsch oder Junior Adamu. Ein echter Knipser fehlt im Freiburger Spiel aktuell. Bisher erledigen das Toreschießen vor allem die beiden Flügelflitzer Grifo und Doan. Am Ende kann es dem Sport-Club egal sein, wer die Tore erzielt, solange denn die Punkte stimmen, aber: Die Konkurrenz aus Frankfurt, Mainz und Leipzig hat mit Ekitiké, Burkardt und Sesko im Sturm zuverlässige Torjäger.

Das Torverhältnis

Die internationalen Plätze sind heiß umkämpft. Mehr als fünf Teams dürfen sich problemlos Hoffnung machen, in der nächsten Saison europäisch unterwegs zu sein. Am Ende wird es also auf Kleinigkeiten ankommen. "Kleinigkeiten" wie das Torverhältnis zum Beispiel und das ist beim Sport-Club katastrophal. Hohe Niederlagen gegen die Topteams bescherten den Breisgauern eine negative Statistik. Die hat sonst keine Mannschaft in den Top Ten. Diese Lücke zu schließen, erscheint fast schon unmöglich, denn dazu müsste der Sport-Club nun regelmäßig hohe Siege, wie den gegen Bremen, einfahren. Zu Saisonende müssen sie auf ihre Punkte hoffen, denn mit ihrem Torverhältnis werden sie wahrscheinlich immer den Kürzeren ziehen.

Niederlagen gegen Topteams

In der Hinrunde verloren die Freiburger nur gegen Teams, die vor ihnen in der Tabelle standen, die einzige Ausnahme war die 0:3-Niederlage gegen St.Pauli. Diesen kleinen Schönheitsfehler haben sie mit dem Erfolg im Rückspiel gegen die Hamburger nun wett gemacht, aber der Umkehrschluss aus dieser Statistik lautet: Gegen Topteams gab es in dieser Saison noch keinen Erfolg. Ganz im Gegenteil, denn mit einer 1:3, einer 0:4 und 1:5-Niederlage sammelten die Freiburger gegen Mannschaften wie Leipzig, Frankfurt und Leverkusen auch noch ordentlich Gegentore. An diesem Samstag (08.03) geht es nun gegen die Leipziger, gegen die der SC allzu häufig nicht gut aussah und auch die Partien gegen Leverkusen, Frankfurt und gegen die wieder etwas erstarkten Dortmunder stehen noch aus. Ist also der aktuell so gute Tabellenplatz auch dem Spielplan geschuldet? Das würde der Freiburger Form sicher nicht gerecht werden, aber es wird sich nun in den nächsten Wochen zeigen, wie gut der Sport-Club gegen starke Teams drauf ist. Will man in die Champions League, muss man eben die Besten schlagen. Was die Breisgauer aber positiv stimmen dürfte: Die Topteams reisen zur Rückrunde alle nach Freiburg und zuhause ist der Sport-Club königlich - steht auf Platz drei der Heimtabelle.