Freiburgs nüchterner Blick auf das 6:0-Spektakel in Mönchengladbach

Der SC Freiburg hat Borussia Mönchengladbach mit 6:0 abgefertigt und dabei alle sechs Tore in der ersten Halbzeit geschossen. Coach Christian Streich nimmt es gelassen hin.

Das 6:0 bei Borussia Mönchengladbach war der höchste Sieg in Freiburgs Bundesliga-Geschichte. Noch nie hat ein Auswärtsteam so schnell so viele Tore geschossen wie der SC Freiburg am Sonntagabend. Die Fans konnten es kaum glauben. Die Spieler konnten es kaum glauben. Für sie war es "ein unglaublich schönes Gefühl" (Philipp Lienhart) und "etwas Einmaliges" (Vincenzo Grifo).

Auch die Trainer konnten es kaum glauben - zumindest Gladbachs Coach Adi Hütter nicht ("Das kann ja nicht wahr sein."). SC-Coach Christian Streich wirkte angesichts des Spektakels am Niederrhein, als hätte ihm jemand eine Packung Ritalin in der Trinkflasche aufgelöst: "Naja, wir haben halt gewonnen", sagte er im Interview mit SWR Sport. "Verdient gewonnen", schob er schnell hinterher. Mehr Euphorie geht nicht beim SC Freiburg.

Für Christian Streich ist das 6:0 zur Halbzeit schlicht die Antithese zur Niederlage vergangene Woche beim VfL Bochum. "Alles, was aufs Tor kam, war drin. Standards alles perfekt. Wenn du das mit dem Spiel letzte Woche in Bochum vergleichst - das ist unerklärlich." Im Ruhrgebiet war der SC Freiburg das deutlich bessere Team, hatte mehr Chancen, die besseren Chancen und verlor trotzdem mit 1:2.

SC Freiburg bleibt auf einem Champions-League-Platz

In Gladbach gelang dann alles, was in Bochum schief gegangen war: Maximilian Eggestein (2. Minute), Kevin Schade (5.), Philipp Lienhardt (13.), Nicolas Höfler (19.), Lucas Höler (25.) und Nico Schlotterbeck (37.) waren schonungslos effizient und entschieden das Spiel schon zur Pause. Für die zweite Halbzeit gab Streich seinen Spielern die Aufgabe, "sauber zu bleiben" und das Spiel "seriös zu Ende" zu spielen. Lautes Triumph-Geheul ist ohnehin nicht der Freiburger Stil: "Wir können auch ein Spiel 0:6 verlieren. Wir sind ja Sportler, wir wissen ja, wie es laufen kann", sagte Streich.

Die Gefahr, dass seine Spieler im Rausch des Höhenflugs - der SC Freiburg steht aktuell mit 25 Punkten auf einem Champions-League-Platz - nachlässig werden, sieht der Trainer nicht: "Nein, die können das wegstecken. In die eine und in die andere Richtung." Auch darum will er dem Sieg nach zuvor drei Niederlagen in Serie nicht zu viel Bedeutung beimessen: "Das war schon wichtig für uns. Aber hätten wir heute verloren, hätten wir nur noch nach unten geschaut."

SC Freiburg mit schwierigem Restprogramm

Das müssen die Freiburger auch. Schließlich haben die Breisgauer bis zur Winterpause nur noch Spitzenspiele gegen Europapokal-Aspiranten (Hoffenheim, Union Berlin, Leverkusen). Und bis auf Bayer Leverkusen (mit 27 Punkten auf Platz drei) stehen die in der Tabelle alle unter dem SC Freiburg. Allerdings hat Freiburg gegen die Spitzenteams mit zwei Siegen und zwei Unentschieden eine außerordentlich gute Bilanz und nur gegen die Bayern verloren.

Der Sport-Club kann also äußerst selbstbewusst in die Schlussphase der Hinrunde gehen. Oder wie man in Freiburg sagen würde: Im Kampf um den Klassenerhalt sind wir auf einem guten Weg.