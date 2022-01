Freiburg II holt Remis bei BVB-Reserve

Der SC Freiburg II hat sich am Freitag einen Punkt bei Borussia Dortmund II erkämpft. Für die Freiburger endet damit eine Durststrecke in der 3. Liga.

Der SC Freiburg II hat der Reserve von Borussia Dortmund einen Punkt abgerungen. Dabei hatte das Team von Trainer Thomas Stamm nach einem Treffer von Steffen Tigges mit 0:1 zurückgelegen (5. Minute). Der Ausgleich gelang dann per Foulelfmeter, den Enzo Leopold im Tor unterbrachte (54.). Für die Freiburger ist es der erste Punktgewinn seit Anfang Dezember.

Früher Nackenschlag

Dabei hatten die Freiburger keinen guten Start in die Partie erwischt und sich vom mutigen Beginn der Hausherren überrumpeln lassen. In der 5. Minute leistete sich Kenneth Schmidt einen bitteren Fehlpass – direkt in die Füße des Dortmunders Christian Viet. Der nutzte das eiskalt, bediente blitzschnell Tigges, der zur frühen Führung für den BVB II einschob (5.). Nach diesem Nackenschlag taten sich die Freiburger schwer, fanden nur mit Mühe in die Partie, spielten sich allerdings keine gefährlichen Torannäherungen heraus.

Anders der BVB, der erneut durch Tigges nach einem präzisen Zuspiel von Immanuël Pherai hätte auf 2:0 erhöhen können, doch die Freiburger Defensive rettete in höchster Not (22.). Das Team von Trainer Thomas Stamm aber schaffte es bis zur Halbzeit immerhin den Druck zu erhöhen, spielte nun vermehrt lange Bälle auf dem schwer zu bespielenden Geläuf an der Roten Erde in Dortmund. Einzig, etwas Zählbares sprang für die Gäste dabei nicht heraus.

Ausgleich vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel machte die Mannschaft allerdings da weiter, wo sie vor ihm aufgehört hatte – im Strafraum des BVB II. Die beste Möglichkeit hatten die Freiburger nach einer Flanke von Philipp Treu. Doch der Abschluss von Kimberly Ezekwem wurde geblockt (50.). Zwei Minuten später die nächste knifflige Situation im Strafraum: Soumaïla Coulibaly brachte Robert Wagner zu Fall.

Die Folge: Elfmeter für Freiburg II. Den verwandelte Enzo Leopold zum 1:1 (54.). Die Stamm-Elf bemühte sich nach dem Treffer mutiger nach vorne zu spielen. Das aber eröffnete auch dem Gegner Räume: Tigges tauchte vor SCF-Keeper Noah Atubolu auf, doch Leopold und Claudio Kammerknecht verhinderten die erneute Dortmunder Führung im Verbund (72.). In der Schlussphase drängten die Freiburger den BVB tief in die eigene Hälfte und erhöhte noch einmal den Druck. Am 1:1-Remis änderte weder das, noch der Platzverweis für den Dortmunder Lennard Maloney in der Nachspielzeit, etwas.