Der SC Freiburg zeigte gegen den FC Bayern München eindrucksvoll, wie man dem Rekordmeister mit einem guten Fußballspiel Paroli bietet. Am Ende reichte es nicht für Punkte, dafür aber für wertvolle Erkenntnisse. Eine persönliche Spiel-Nachempfindung eines offenen Freiburger Sympathisanten.

Herrje, was für ein Spiel. Herrje, wäre gegen die Bayern doch nur nach 90 Minuten Schluss gewesen. Herrje, diese Jugend heutzutage. Vor allem das letzte "Herrje" ist nach dem gestrigen Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem deutschen Rekordmeister leider mehr als zutreffend. Denn genau diese Jugend – gestern war es der 18-jährige Bayern-Newcomer Joshua Zirkzee – machte kurz vor Spielschluss die eigentlich hochverdiente Punkteausbeute der Südbadener zunichte.

Gutes Spiel, schlechte Nachtruhe

Nach dem Führungstreffer von Lewandowski war es Grifo (59.), der für Freiburg den verdienten Ausgleichstreffer erzielte. Erst in der Nachspielzeit ließen Newcomer Zirkee (90.+2) und Gnabry (90.+5) die Bayern letztlich jubeln. Am Ende des Spiels wäre für den Sportclub mindestens ein Punkt der verdiente Lohn gewesen. Doch dann kam das unheilvolle Grauen aller Bundesligamannschaften: der Bayern-Dusel. "Wir haben schon länger nicht mehr so ein Spiel gewonnen", sagte Alaba danach. Je nachdem, wie man diese Aussage interpretiert, ist das sogar lustig. Oder schade. Hauptsächlich für Freiburg.

Als wäre die Niederlage nicht schon Strafe genug, leidet nach solch einem Spiel zusätzlich die verdiente Erholungszeit, wie uns SCF-Kapitän Mike Frantz am Tag danach bestätigte: "Man schläft dann immer schlecht. Ein Unentschieden hätte gutgetan, weil es hochverdient gewesen wäre", so der 33-Jährige. "Wir können sehr viel Gutes mitnehmen. Wir haben viele Verletzungssorgen und dafür haben wir gegen Bayern, die sehr gut in Form sind, ein tolles Spiel gemacht", so Frantz weiter.

Nicht so schnell, lieber SC Freiburg

Ein tolles Spiel sah auch Freiburgs Trainer Christian Streich. Für ihn war es sogar so toll, dass er irgendwann der Spielgeschwindigkeit nicht mehr ganz folgen konnte. Wegen Hansi Flicks Bayern-Truppe, aber "bei meinen am Ende auch nicht mehr", so Streich nach Spielende.

Am Ende gingen die Freiburger mit gemischten Gefühlen vom Platz. Wären gestern nur 90 Minuten gespielt worden, wäre die heute leicht getrübte Laune in Südbaden besser. Doch wie hatte es Deutschlands einziger Weltfußballer und Top-Philosoph Lothar Matthäus einst formuliert: "Wäre, wäre Fahrradkette."

Freiburg so stark wie seit knapp zehn Jahren nicht mehr

Trotzdem steht der SC Freiburg nach dem 16. Spieltag mit 25 Punkten in der Tabelle so gut da wie seit der Saison 2010/11 nicht mehr, als es zwei Punkte mehr waren. Diese Marke können sie am letzten Spieltag des Jahres gegen Schalke (Samstag, 15:30 Uhr) knacken: "Wir wollen mehr. Das hat man gestern gesehen. Wir haben uns gestern nach zwei, drei Spielen wieder viele Torchancen herausgespielt und das macht uns Mut", so der Optimist Günter.

Ein kontroverser Gedanke: Vielleicht ist es ja nicht mal so übel, dass der SC Freiburg hin und wieder ein paar Spiele verliert. Man stelle sich vor, sie landen am Saisonende wieder in internationalen Wettbewerben. Das würde zwar viel Geld für den Verein bedeuten, könnte aber durch die Doppelbelastung wie im Sommer 2015 mit einem tränenreichen Abstieg in die 2. Bundesliga enden. Wobei Paris Saint-Germain oder der FC Barcelona im neuen SC-Stadion bestimmt ganz nett wären.