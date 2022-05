Der SC Freiburg wird nach der Niederlage im DFB-Pokalfinale und nach seiner Rückkehr aus Berlin von der Stadt und seinen Fans gefeiert. Das Fanfest steigt auf dem Platz der Alten Synagoge.

Mit gemischten Gefühlen machten sich die unglücklichen Verlierer des DFB-Pokalfinals auf dem Weg aus dem Olympiastadion in die reservierte Location in der Hauptstadt. Sie hätten dort so gern den ersten großen Triumph in der Vereinshistorie des SC Freiburg ausgelassen gefeiert - aber nach der bitteren Niederlage überwogen Schmerz und Enttäuschung. Nach dieser tollen Saison mit Qualifikation für die Europa League war dem Sport-Club die Krönung mit einem Pokaltriumph versagt geblieben.

Am Sonntag Nachmittag werden die Freiburger zurück in ihre Heimat fliegen. Noch ist unklar, wo das Team von Cheftrainer Christian Streich landen wird. Fest steht hingegen, dass die Stadt Freiburg am Abend für den Sport-Club und seine Spieler einen städtischen Empfang im "Winterer Foyer" des Stadttheaters vorbereitet hat. Zu dem Empfang mit Eintrag ins Goldene Buch der Stadt hat Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn eingeladen.

Anschließend, gegen 20 Uhr, werden sich Mannschaft und Trainerteam des SC Freiburg auf einer Bühne vor dem Stadttheater den Fans präsentieren. Im Zuge des Empfangs werden außerdem die SC-Akteure verabschiedet, die den Sport-Club zum Saisonende verlassen werden.

SWR-Livestream am Sonntag ab 19.20 Uhr

Der SWR überträgt diesen Event ab 19:20 Uhr per Livestream im Internet auf swr.de/sport. Moderiert wird die Veranstaltung von den SWR-Reportern Tom Bartels und Lennert Brinkhoff. Eine Zusammenfassung mit allen Höhepunkten dieses DFB-Pokal-Wochenendes gibt es dann in der Sendung SWR Sport Baden-Württemberg von 22.30 bis 23.15 Uhr.