Fans des SC Freiburg hoffen auf Barcelona im Achtelfinale

Der SC Freiburg steht durch das 1:1 gegen Olympiakos Piräus vorzeitig als Gruppensieger fest und hat damit das Achtelfinale der Europa League erreicht. Dort könnte es, unter bestimmten Voraussetzungen, zum Duell mit dem FC Barcelona kommen.

Der SC Freiburg steht vorzeitig im Achtelfinale der Europa League. Der Tabellen-Dritte der Bundesliga erkämpfte sich im vorletzten Gruppenspiel auf den letzten Drücker ein 1:1 gegen Olympiakos Piräus. Lukas Kübler erzielte in der 3. Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer für die Breisgauer. Da Verfolger Karabach Agdam im Parallelspiel beim FC Nantes 1:2 verlor, haben die Freiburger den Gruppensieg vor dem letzten Spieltag sicher und ersparen sich so nach dem Jahreswechsel die Playoff-Runde. Die Fans freuen sich bereits auf das Achtelfinale und hoffen nun auf die ganz großen Gegner. Viele Fans träumen vom FC Barcelona, der hinter dem FC Bayern München und Inter Mailand als Gruppen-Dritter von der Champions League in die Europa League "absteigt".

So könnte der SC Freiburg auf Barca treffen

Der Weg zum Traumlos ist jedoch weit und verzweigt. Denn im Achtelfinale treten die acht Gruppensieger gegen die acht Sieger der K.o.-Runden-Playoffs an. In diesen Playoffs muss der FC Barcelona erst noch als Sieger hervorgehen, um dann möglicherweise dem SC Freiburg als Achtelfinal-Gegner zugelost werden zu können.

Es warten allerdings noch andere große Namen im Lostopf: Zusammen mit dem FC Barcelona wird auch der der FC Sevilla in die Europa League absteigen. Auch Atletico Madrid, Ajax Amsterdam oder Juventus Turin haben keine Chance mehr aufs Achtelfinale der Champions League - könnten sich jedoch auch noch komplett aus dem Europapokal verabschieden. Aus der Europa League kommen derzeit der PSV Eindhoven, AS Rom oder Manchester United als Achtelfinal-Gegner des SC Freiburg infrage. Allerdings werden sich die Freiburger Fans bis ins neue Jahr gedulden müssen. Denn das Achtelfinale der Europa League wird erst am Freitag, 24. Februar 2023, in Nyon ausgelost.