Freiburger Polizei ermittelt gegen Fans des VfB Stuttgart

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart hat für einige Fans ein Nachspiel. Die Polizei in Freiburg ermittelt gegen Anhänger des VfB Stuttgart. In der Nacht zum Sonntag sollen Anhänger mehrerer Vereine in Stuttgart an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

Auf SWR-Anfrage bestätigte ein Sprecher der Polizei in Freiburg, dass gegen rund 20 Personen ermittelt werde. Dabei soll es sich um Fans des VfB Stuttgart handeln. Tatbestände seien u.a. versuchte schwere Körperverletzung (wegen Flaschenwurfs) sowie Hausfriedensbruch. Das gelte für Fans, die trotz Stadionverbots versucht haben, zum Spiel zu kommen. Personen seien kurzfristig in Gewahrsam genommen worden, dann aber freigelassen worden. Nach dem Spiel, das der SC Freiburg 2:1 gewann, konnten VfB-Fans hinter einem Zaun an Freiburger Fans vorbeilaufen. Dabei sei es "zu verschiedensten Beleidigungen durch Bespucken, zu Becher- und Flaschenwürfen durch breite Teile der Anhängerschaft des VfB in Richtung der abwandernden Freiburger Fans sowie deren Fahrzeuge" gekommen, heißt es in der Mitteilung der Polizei vom Samstag Abend. Die Polizei überlegt nun, ob man dort noch einen Sichtschutz anbringe.

Erst Freiburg, dann Stuttgart

Die Stuttgarter Polizei teilte am Montag Nachmittag mit, dass es kurz nach Mitternacht am Sonntag in Stuttgart zu einer Schlägerei zwischen etwa 20 Personen gekommen sei. Dabei handelte es sich mutmaßlich um Fans verschiedener Fußballclubs, die sich nach verbalen Auseinandersetzungen unter anderem mit Einrichtungsgegenständen, wie Tisch- und Stuhlbeinen, verletzt haben sollen. Unter den vorläufig Festgenommenen war auch ein 29 Jahre alter Mann, der laut Pressemitteilung der Polizei "nur wenige Stunden vorher in Freiburg im Zusammenhang mit einem Fußballspiel strafrechtlich in Erscheinung getreten war." Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten alle Personen wieder auf freien Fuß.

SC Freiburg und VfB Stuttgart reagieren

Der VfB Stuttgart teilte dem SWR auf Anfrage mit, der Fanbetreuung des Vereins seien "keine außergewöhnlichen Vorfälle bekannt, der Fanmarsch zum Sonderzug verlief, anders als in der Pressemeldung behauptet, ruhig." Das Polizeipräsidium Freiburg hatte am Sonntag Nachmittag mitgeteilt, dass es bei den Fanmärschen der beiden Fangruppierungen in Richtung Europa-Park-Stadion "sehr vereinzelt auch zur Zündung von Pyrotechnik und zu Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten" gekommen sei. Der VfB Stuttgart teilte weiter mit, dass man mit der Polizei in Freiburg Kontakt aufnehmen werde, "um herauszufinden, was da wirklich gewesen sein soll." Bereits gestern teilte der SC Freiburg mit, der Verein werde, wie nach jedem Spiel "zunächst intern die Geschehnisse besprechen und dann auch mit dem VfB Stuttgart Kontakt aufnehmen".