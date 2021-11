Der "Schwer-Erziehbare": Wie Ex-DFB-Präsident Fritz Keller zum Fußball kam

Fritz Keller brennt für den Fußball. Der "Winzer des Jahres" 2018 hatte als Präsident des SC Freiburg und als DFB-Boss schon einige Spitzenämter im Fußball inne. Doch der Weg dorthin war steinig.

"Der Fußball ist das letzte gemeinsame Lagerfeuer der modernen Gesellschaft." Wer solche Sätze sagt, muss nicht nur Fußball-Liebhaber sein, er muss sich auch eine gehörige Portion Fußball-Romantik bewahrt haben. Fritz Keller, 64, liebt den Fußball - und er lebt ihn auch. Davon können alle ein Lied singen, die ihn schon einmal auf der Tribüne der Freiburger Arena beobachtet haben. Da gehen die Gefühle mit dem Mann häufig Gassi, da lebt er die ganze Palette seiner Emotionen.

WM-Party im "Schwarzen Adler"

Ein Blick in Kellers Kindheit verdeutlicht allerdings, wie hart er sich diesen Zugang zum Fußball erarbeiten musste. Dabei hätten die Voraussetzungen nicht besser sein können als in seinem Elternhaus. Vater Franz war fußballvernarrt, redete beim Freiburger FC, dem Klub der Unternehmer, mit. Nach dem "Wunder von Bern", dem sensationellen WM-Triumph Deutschlands 1954, lud der Gastronom die "Elf Freunde" (ohne Trainer Sepp Herberger) in seinen "Schwarzen Adler" nach Oberbergen am Kaiserstuhl ein. Tagelang wurde gefeiert, noch heute hängt ein WM-Originaltrikot in dem Sterne-Restaurant.

"Mein Patenonkel Fritz Walter, der Held von 1954, hat mich viel gelehrt. Wie bescheiden er war als Weltmeister und Volksheld. Er hat sogar noch im Toilettenraum Autogramme geschrieben. Diese Bodenständigkeit und Demut haben mich fasziniert."

Als Fritz Keller drei Jahre später geboren wurde, wurde Fritz Walter, Kapitän und Spiritus Rector des Fußball-Weltmeisters, sein Patenonkel, der Sprössling wurde nach dem großen Spieler benannt. In der Geburtsurkunde ist Kellers Name so vermerkt: Friedrich Walter Keller.

Umso eigenartiger, dass Vater Franz seinen Jungen nicht zum Fußball lassen wollte. Im STERN erinnert sich Fritz Keller daran, dass der strenge Herr kein Problem damit hatte, ihn "vom Sportplatz zu prügeln". Die abstruse Begründung: "Fußball ist eine Droge, geh besser arbeiten!" Keller musste dann tatsächlich als 8-Jähriger im Familienbetrieb aushelfen. Aber der kleine Fritz genügte den Ansprüchen des Vaters auch da nicht. Also schickte der Alte seinen Jungen in ein katholisches Internat nach Fürstenstein im Bayerischen Wald. Es war eine Nonnenschule für schwer erziehbare Kinder.

In der Klosterschule

Zweieinhalb Jahre verbrachte Fritz unter dem strengen Regiment der Ordensschwestern. Das Gute: Er durfte dort nach Herzenslust Fußball spielen. Als er wieder zurück im Südbadischen war, trickste er seinen Vater aus. "Damals brauchte man für die Spielberechtigung noch eine sportärztliche Bescheinigung mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten", erzählte er in der Zeitung "Die Zeit". "Meine Mutter wollte ich da nicht mit reinziehen, deshalb konnte ich erst spielen, als ich seine Unterschrift zu fälschen wusste."

"In den Wein wie in den Fußball musst du dreierlei investieren: Geist, Zeit und Geld. Aber dann wird es auch was."

Seine Liebe zum Fußball ließ er sich von niemandem nehmen. Im Gegenteil: Je stärker der Druck, umso größer wurde die Leidenschaft. Keller engagierte sich beim SC Freiburg, dem Arbeiterklub und Konkurrenten des vom Vater favorisierten Freiburger FC. 1994 wurde er beim Sport-Club in den Vorstand gewählt, 2010 zum ersten Vorsitzenden. Bis September 2019 lenkte Keller dann als Präsident den Verein, ehe er das Amt des DFB-Präsidenten übernahm.

Seit seinem Rücktritt im Mai 2021 hat Keller wieder mehr Zeit für andere Dinge. Er kümmert sich um nachhaltige Innovationen im Sport und unterstützt ein Projekt zur Sportgesundheit. Und: Er verfolgt regelmäßig im neuen Europa-Park-Stadion die Heimspiele seines geliebten SC Freiburg. Dann genießt er das letzte gemeinsame Lagerfeuer der modernen Gesellschaft.