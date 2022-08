Die Europareise des SC Freiburg - Termine und Fakten

Der SC Freiburg bestreitet in der Europa League zunächst sechs Spieltage in der Vorrunde. Eine sportliche Herausforderung. Die Orte der Auswärtsspiele klingen aber auch ein wenig nach Urlaub und Abenteuer.

Der SC Freiburg reist in den Süden Europas (Olympiakos Piräus) an die französische Atlantikküste ganz im Westen (FC Nantes) und an den östlichen Rand des Kontinents (Karabach Agdam, Baku). In den "europäischen Wochen" darf der SC Freiburg in der Bundesliga auch sonntags spielen. Immerhin. Das Programm wird schon im September "sportlich": Bayer Leverkusen - FK Karbach Agdam - Borussia Mönchengladbach - Olympiakos Piräus - 1899 Hoffenheim. Und das innerhalb von nur 15 Tagen.

FK Karabach Agdam - Die Unbekannten aus dem Osten

Freiburgs Kapitän Christian Ginter war ehrlich, als er "FK Karabach Agdam" las. "Da hätten wir uns vielleicht schon einen anderen Gegner gewünscht, das ist wahrscheinlich mit die weiteste Reise, die man haben kann, aber dann schauen wir uns das doch auch mal an." Mit dem Auto dauert die Fahrt in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku, wo Qarabag FK spielt, dann doch 51 Stunden - ohne Stau und ohne Pause. Das Stadion, die "Azersun Arena", fasst 5.800 Zuschauer, allerdings entscheidet die UEFA, wie viele Fans ins Stadion dürfen.

Donnerstag, 08.09.2022:

SC Freiburg - FK Karabach Agdam (21:00 Uhr)



Donnerstag, 15.09.2022:

Olympiakos Piräus - SC Freiburg (18:45 Uhr)



Donnerstag, 06.10.2022:

SC Freiburg - FC Nantes (21:00 Uhr)



Donnerstag, 13.10.2022:

FC Nantes - SC Freiburg (18:45 Uhr)



Donnerstag, 27.10.2022:

SC Freiburg - Olympiakos Piräus (21.00 Uhr)



Donnerstag, 03.11.2022:

FK Karabach Agdam - SC Freiburg (18:45 Uhr)

Olympiakos Piräus - Wiedersehen mit Bekannten

Die Stimmung im Stadio Georgios Karaiskakis ist legendär. Da kann Piräus auch mal zu "Pyräos" werden. Heimspiele sind "Olympische Spiele" - im Vereinswappen ein junger Olympionike der Antiken Spiele. Im Kader aktuell auch Konstantinos Fortunis, der mal beim 1. FC Kaiserslautern spielte, Pierre Kunde Malong (Mainz 05) und Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund). Fragen zum FC Olympiakos können auch Fans und Verantwortliche von Eintracht Frankfurt beantworten. Der aktuelle EL-Sieger spielte vergangenes Jahr in der Vorrunde gegen die Griechen - und gewann beide Begegnungen.

FC Nantes - Kanarienvögel vom stürmischen Atlantik

Die Vereinsfarben gelb und grün geben dem französischen Verein den Spitznamen. Knapp 38.000 Zuschauer passen ins "Stade de la Beaujoire". Der Start in die Ligue 1: kein Sieg in drei Spielen. In der vergangenen Saison landete Nates auf Rang 9, musste durch die kraftraubende Qualifikation zur Europa League. Das Besondere der Ligue 1 in dieser Saison: vier Mannschaften steigen ab, die Liga wird im kommenden Jahr von 20 Teams auf 18 reduziert.