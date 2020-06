per Mail teilen

Ohne Druck kann der SC Freiburg die letzten vier Spieltage der Fußball-Bundesliga angehen. Selbst rechnerisch ist ein Abstieg nicht mehr möglich. Der Blick in der Tabelle nach oben eröffnet dagegen noch Chancen.

Nils Petersen hat Lust auf Europa. Der ehemalige Nationalstürmer hat nichts dagegen, die Chance in Angriff zu nehmen, die sich dem SC Freiburg in den letzten Wochen dieser außergewöhnlichen Bundesliga-Saison bietet.

"Warum nicht? Ich schiele schon nach oben. Wenn wir noch ein paar Mannschaften ärgern, dann macht es Spaß." Nils Petersen über die Europa-League

Der Torschütze zum 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach lächelte und wagte sich zumindest vorsichtig, seine Ambitionen zu äußern.

Streich lässt seiner Freude freien Lauf

Anders als sein Trainer Christian Streich, der sich wieder einmal zurückhielt. Auch als die gesamte Last nach dem ersten Sieg seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs von ihm abgefallen war, schüttelte der 54-Jährige beim Thema Europa League nur den Kopf. Sie interessiere ihn nicht, behauptete er.

Viel wichtiger war ihm - zumindest offiziell - die Erkenntnis, dass nun auch rechnerisch der Klassenerhalt gesichert ist. Ihr Saisonziel haben die Breisgauer bei noch vier ausstehenden Spieltagen erreicht. 41 Punkte haben sie nun gesammelt, sie haben 13 Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Eigentlich gibt es schon seit langem keine Zweifel mehr daran, dass die Badener auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga spielen. Zu stark waren sie in der Hinrunde aufgetreten.

Freiburg kann für ein weiteres Bundesligajahr planen

Nun sind auch die letzten theoretischen Zweifel ausgeräumt. Als Tabellenachter sind die Freiburger aber eben auch drin im Gerangel um Platz sechs, zumal sie am Samstag in Wolfsburg bei einem Konkurrenten spielen. "Wir wollen einfach weiter gut kicken", erklärte Streich. "Ich möchte, dass wir auch in Wolfsburg wieder richtig leidenschaftlich spielen. Wenn Wolfsburg wieder besonders gut ist, dann verlieren wir halt." Druck hat der Sport-Club keinen mehr. Gegen weitere Anlässe zum ausgelassenen Jubel hat aber auch Streich sicher nichts einzuwenden.

Der Joker sticht gegen Gladbach

Im ersten Moment der Euphorie des Sieges gegen Champions-League-Anwärter Gladbach war der Coach ausgeflippt, hatte sich energisch den Weg durch die Betreuer-Riege gebahnt und sich jeglicher Hygiene-Empfehlungen widersetzt. Auch gegen die zunächst dominanten Gladbacher hätten seine Schützlinge am Freitagabend wieder verlieren können, hätten sie die erste Halbzeit trotz der Probleme nicht unbeschadet überstanden. Angetrieben von Streich zeigten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit eine bessere Leistung und konnten sich einmal mehr auf den eingewechselten Petersen verlassen.

"Der ist einfach ein Leader, er ist ein Vorbild für alle jungen Spieler und nur über den Weg ist er Nationalspieler geworden." Christian Streich über Nils Petersen

Gut eine Minute nach seiner Einwechslung war der erfolgreichste Joker der Fußball-Bundesliga mit einem Kopfball erfolgreich und beendete den Freiburger Negativtrend. Mit seinem 24. Joker-Tor baute Petersen seine Bestmarke aus. "Das ist wieder so ein Freitagabend, der am meisten Spaß macht. Fluchtlicht, nur die Zuschauer haben gefehlt. Das sind die Abende, die man sich als Stürmer wünscht", sagte er. "Das war ein super Gefühl, die eine Aktion braucht man. Wenn ich die nicht gehabt hätte, heißt es, die Einwechslung war verschenkt."