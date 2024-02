"Schade": Freiburgs starker Auftritt in Lens bleibt ungekrönt

per Mail teilen

Der SC Freiburg holt in der Zwischenrunde der Europa League beim favorisierten RC Lens ein torloses Remis. Die Breisgauer überzeugen, sind aber trotzdem nicht zufrieden.

"Das ist schade", fasste Trainer Christian Streich nach dem 0:0 des SC Freiburg beim RC Lens in drei Worten zusammen. Schade, weil es sein Team verpasst hatte, sich für eine sehr gute Leistung mit einem noch besseren Ergebnis zu belohnen.

"Wir haben ein extrem diszipliniertes Spiel gemacht. Die Jungs hatten eine sehr gute Raumaufteilung. Von Anfang an haben wir das sehr gut gemacht: Schlau, viele Zweikämpfe gewonnen, Räume verdichtet", sagte Streich im ARD-Interview.

Streich trauert vergebenen Chancen hinterher

Die Defensive funktionierte also nach zuletzt drei Liga-Niederlagen in Serie. Dabei mussten die Freiburger nach dem Ausfall von Abwehrchef Matthias Ginter mit einer völlig neuen Formation antreten. Mit Yannik Keitel rückte ein Mittelfeldspieler auf die zentrale Position in der Dreierkette. Der 24-Jährige machte seine Sache gut, auch Streich attestierte ihm eine "Top-Leistung".

Im Gegensatz zum mutlosen Auftritt beim 0:3 in Dortmund steigerten sich die Breisgauer in allen Bereichen. Nur im Abschluss hakte es beim Sport-Club. "Wir haben sehr konstruktiv nach vorne gespielt, aber kein Tor gemacht. Natürlich musst du aus diesen Chancen Minimum eins, wenn nicht zwei Tore machen", sagte Streich. Roland Sallai traf nur den Querbalken, Maximilian Eggestein scheiterte aus nächster Nähe.

SC Freiburg: Erst die Eintracht, dann Lens

Statt mit einem Vorsprung ins Rückspiel in der kommenden Woche (22. Februar, 18:45 Uhr) zu gehen, ist weiterhin alles offen. "Jetzt steht es 0:0, Lens ist eine Top-Mannschaft. Hätten wir 1:0 oder 2:0 gewonnen, dann wären sie extrem unter Druck gewesen und hätten aufmachen müssen", sagte Streich.

Letztlich überwog beim 58-Jährigen aber die Zufriedenheit. "Ich will nicht motzen. Die Mannschaft hat heute alles gemacht und auch Fußball gespielt. Wir haben Lösungen gefunden, die gut waren, die klar waren. Es wurde einfach gespielt."

Weiter geht es für den Sport-Club am Sonntag mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (17. Februar, 15:30 Uhr). Am kommenden Donnerstag gastiert dann der RC Lens im Europa-Park-Stadion im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale.