Der SC Freiburg hatte als Gruppensieger bereits im letzten Jahr das Achtelfinale der Europa League erreicht. Dort kommt es nun zum Aufeinandertreffen mit Juventus Turin.

Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Das ergab die Auslosung in Nyon (Schweiz). Am 9. März treten die Freiburger zunächst auswärts bei den Italienern an. Das Rückspiel findet eine Woche später im Breisgau statt. Am Tag darauf werden die Viertelfinal-Paarungen ausgelost, die im April (13. und 20.) auf dem Programm stehen.

Vincenzo Grifo freut sich auf Duell mit Juventus Turin

"Juventus Turin ist eine Wahnsinns-Mannschaft, hat eine unglaubliche Geschichte, viele tolle Spieler und ein cooles Stadion - davon träumt man immer, mal gegen solche Mannschaften zu spielen", sagte Freiburgs italienischer Nationalspieler Vincenzo Grifo: "Ich freue mich natürlich auch, ein paar Kollegen zu sehen, mit denen ich in der Nationalmannschaft spiele. Wir gehen da mit ganz viel Euphorie hin."

Das Team von Trainer Christian Streich hatte die Gruppenphase des Wettbewerbs als Erster und ohne Niederlage abgeschlossen. Das Finale ist am 31. Mai in Budapest. Gesucht wird dann der Nachfolger des Vorjahres-Gewinners Eintracht Frankfurt.