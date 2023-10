Live im Audiostream: SC Freiburg bei TSC Backa Topola

per Mail teilen

Der SC Freiburg muss in der Europa League beim serbischen Klub antreten. SWR Sport überträgt das Spiel in voller Länge im Audio-Livestream. Nach zwei Spielen hat der Sport-Club drei Punkte auf dem Konto. Dem Auftaktsieg in Piräus folgte eine knappe 1:2-Niederlage gegen West Ham United.