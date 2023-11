Der SC Freiburg tritt in der Europa League gegen den griechischen Klub Olympiakos Piräus an. SWR Sport überträgt das Spiel in voller Länge im Audio-Livestream.

Nach vier Spielen hat der Sport-Club neun Punkte auf dem Konto und ist Tabellenführer der Gruppe A. Im letzten Heimspiel der Gruppenphase empfangen die Breisgauer Olympiakos Piräus. Bereits mit einem Unentschieden können die Breisgauer den Einzug in die nächste Runde klar machen. Reporter: Jens-Jörg Rieck