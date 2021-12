Schon Krise beim SC Freiburg - oder nur kein Glück?

Wenn ein Team vier von fünf Spielen verliert, dann ist das eigentlich eine Krise. Aber ist es das in Freiburg wirklich, wenn der SC als Tabellenfünfter weiter so gut da steht?

Irgendwie weiß man gar nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Der SC Freiburg hat gegen Hoffenheim gerade im fünften Spiel die vierte Niederlage kassiert. Maxi Eggestein, der vor dieser Saison noch mit Bremen abgestiegen war, hat am Tag nach der Niederlage gegenüber Trainer Christian Streich gesagt, dass er so etwas nicht mal bei Werder erlebt habe. Vielleicht muss man "so etwas" aber in Freiburg anders betrachten. Denn Krisenzahlen lesen sich einfach anders.

"Im Moment ist es schon auch heftig, also emotional."

Freiburg hatte erst einmal in seiner Bundesligahistorie zu diesem Zeitpunkt der Saison so viele Punkte auf dem Konto (2019/20). Der SC ist nach wie vor im Rennen um die Europapokalplätze dick dabei, hat vor dem 16. Spieltag nur zwei Punkte Rückstand auf Platz drei, dagegen ganze neun Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Freiburg ist immer noch das Team mit den wenigsten Gegentoren (15).

Die "Absturzgefahr" bleibt vor dem Spiel bei Union Berlin (Mittwoch, 20:30 Uhr) klein. Maximal - im Falle einer Niederlage - tauscht Freiburg den Platz mit den Köpenickern und ist vor dem abschließenden Spieltag dann "nur" noch Sechster. Und damit sind wir beim Punkt: Das soll in Freiburg eine Krise sein? Bei einem Team, dass Jahr für Jahr den Nichtabstieg als Saisonziel ausgibt?

Wie viel Krise ist das? Und warum?

Freiburg hat vier der letzten fünf Spiele verloren. Ein Fakt, der sich auch nicht wegradieren lässt. Liegt der Unterschied dieser Spiele zu denen davor (Freiburg war zehnmal ungegeschlagen) "nur im Ergebnis", wie Coach Streich meint? Eng ging es meist zu. Schlecht gespielt hat Freiburg selten. Einsatz und Qualität waren nicht das Problem.

Es kommt vieles zusammen

Aber nehmen wir die Partie gegen Hoffenheim. Nach dem frühen Rückstand hat die Streich-Truppe sich direkt zurück gekämpft, der Ausgleich fiel als verdienter Lohn. Dass Vincenzo Grifo zum ersten Mal einen Elfmeter in der Bundesliga verschoss, dass Lukas Kübler eine riesige Chance liegen ließ. Passiert. Ärgerlich. Dass in der 95. Minute eine Ecke schlecht verteidigt wurde und die TSG doch noch gewann? Frustrierend!

Allein dem Schiedsrichter die Schuld zu geben, wäre zu einfach. Konzentrationsmängel in der Nachspielzeit, Schwächen in der eigenen Chancenvertwertung, Dellen in der Saison. All das gehört zu Freiburg. Passiert jedes Jahr und darf auch passieren.

Eine Herausforderung für den SC Freiburg

Eigentlich. Aber vielleicht zeigt gerade das eigene Erstaunen über die aktuelle Niederlagenserie, dass der SC inzwischen eben doch einen Schritt weiter ist. Und dann wäre es aktuell tatsächlich eine Krise. Und die Herausforderung zu zeigen, dass der SC Freiburg erwachsen genug ist, sich aus ihr auch wieder heraus zu spielen.