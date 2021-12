Maxi Eggestein: "Christian Streich ist eine herausragende Persönlichkeit"

Im Sommer wechselte Maxi Eggestein von Werder Bremen zum SC Freiburg. SWR Sport hat vor dem badischen Duell gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) mit dem neuen Mittelfeld-Motor über seine ersten Monate im Breisgau gesprochen.

SWR Sport: Maxi Eggestein, wir müssen zuerst noch einmal über das sensationelle 6:0 letzten Sonntag in Mönchengladbach reden. Wie haben Sie das Spiel wahrgenommen?

Maxi Eggestein: "Das war schon ein bisschen surreal, was da in der ersten Halbzeit passiert ist. Das ist mir selbst so auch noch nicht passiert. Für mich persönlich war es auch schön, dass ich einen Treffer beisteuern konnte, das erste Bundesligator für Freiburg geschossen habe. Schon nach zwei Minuten so ins Spiel reinzustarten und reinzukommen, das hat mich sehr gefreut. Auch deshalb wird mir das Spiel in Mönchengladbach in besonderer Erinnerung bleiben."

Nach zehn Jahren als Spieler in Bremen galten Sie bei Werder bereits als Inventar. Im Sommer dann der Wechsel nach Freiburg. Wie gut haben Sie sich hier in der Stadt und im Verein schon eingelebt?

"Sehr gut mittlerweile, ich bin sehr gut aufgenommen worden. Am Anfang war es natürlich eine Umstellung, anderer Verein, von Norddeutschland nach Süddeutschland. Aber inzwischen habe ich mich gut eingelebt, kenne auch schon ein paar Orte. Ich bin gut angekommen."

Wie gut kommen Sie mit dem Dialekt, mit dem Alemannischen klar?

(Lacht) "Ab und zu habe ich am Anfang mit ein paar Wörtern schon Schwierigkeiten gehabt. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Das passt schon."

Was ist denn für Sie nach den ersten Monaten das Besondere am SC Freiburg?

"Die familiäre Stimmung im Verein, das ganze Umfeld, mit welcher Ruhe und Bodenständigkeit im Verein gearbeitet wird. Das kann ich selbst auch verkörpern, deshalb passt das ganz gut."

Christian Streich gilt als herausragende Persönlichkeit in der Bundesliga. Wie haben Sie bislang den Trainer und Menschen Christian Streich wahrgenommen?

"Da gibt es zwei verschiedene Typen, die natürlich eins sind, die man trennen muss als Trainer und als Mensch. Ich glaube, es ist schon außergewöhnlich, dass ein Trainer auch noch so viel über den Tellerrand hinausschaut und seinen Spielern soviel mit an die Hand gibt. Das macht ihn auch zu dieser herausragenden Persönlichkeit in der Bundesliga."

Inwiefern hat Sie der Wechsel von Bremen nach Freiburg als Profi weitergebracht?

"Einfach dieser Schritt, etwas übertrieben gesagt, raus aus der Komfortzone. Nach zehn Jahren etwas Neues zu machen. Für mich war es das erste Mal, dass ich im Profibereich den Verein gewechselt habe. Und deswegen war das schon für mich eine Art nächster Schritt."

Am Samstag kommt es zum heißen Duell Freiburg gegen Hoffenheim, Südbaden gegen Nordbaden. Wie sehr spürt man da die Anspannung in der Mannschaft?

"Es ist aus mehrerlei Sicht ein besonderes Spiel. Einerseits die Tabellenkonstellation. Es ist aber auch ein nachbarschaftliches Duell, ein geographisch besonderes Duell. Deshalb spürt man schon, dass da eine gewisse Anspannung da ist."

Es ist das Top-Spiel dieses Samstags, Vierter gegen Fünfter. Wie überraschend ist denn für Sie diese Konstellation?

"Ich glaube, dass sich das beide Mannschaften verdient haben wo sie jetzt stehen. Man hat sich das erarbeitet. Klar hat man zu Beginn der Saison nicht damit gerechnet, aber über die Hinrunde hinweg konnte man erkennen, dass beide Mannschaften relativ konstant gespielt haben und verdient da stehen wo sie stehen."