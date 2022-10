Der SC Freiburg II hat in der 3. Liga den Anschluss an die Spitzenplätze vorerst verpasst. Am elften Spieltag unterlagen die Breisgauer vor heimischer Kulisse gegen Rot-Weiss Essen mit 0:3 (0:1).

Der SC Freiburg ging gegen den Aufsteiger als Favorit in die Partie. Die Ausgangslage war klar: Die Breisgauer brauchten den Sieg, um den Kontakt zur Tabellenspitze der 3. Liga aufrechtzuerhalten, während Essen die Zähler dringend im Kampf gegen den Abstieg brauchte. Beim Gast aus dem Ruhrpott stand Jakob Golz im Tor, Sohn des langjährigen Freiburger Keepers Richard Golz. Stuttgart, Mainz SWR Sport | 21:50 Uhr Bundesliga-Sonntag mit dem VfB, Freiburg und Kult-Keeper Richard Golz Bundesliga-Super-Sonntag in SWR Sport: Der SC Freiburg spielt bei Hertha BSC, der VfB Stuttgart empfängt Union Berlin. Gast im Studio ist der frühere Freiburger Kult-Keeper Richard Golz. mehr... 22:10 Uhr SWR Sport SWR Fernsehen Engelmann bringt Essen in Führung Den besseren Beginn erwischte Essen. Rot-Weiss agierte in einer von Zweikämpfen geprägten Partie zunächst feldüberlegen, ohne allerdings daraus Kapital zu schlagen. Das änderte sich in der 31. Minute: Nach einem Zuspiel von Oguzhan Kefkir zog Simon Engelmann von halblinks ab. Der Schuss des RWE-Stürmers wurde noch abgefälscht und trudelte unhaltbar für SC-Keeper Noah Atubolu über die Linie. Im Anschluss forcierte der Sport-Club zwar sein Offensivspiel, blieb aber ohne Durchschlagskraft. So ging es mit dem 0:1 in die Halbzeitpause. Berlinski legt für die Gäste nach Im zweiten Durchgang waren nur wenige Minuten gespielt, da schlug Essen erneut zu. Einen Querpass von Engelmann schob Ron Berlinski im Zentrum aus wenigen Metern zum 0:2 ein (51.). Freiburg versuchte danach Druck zu machen. Gefährliche Abschlüsse blieben allerdings weiterhin Mangelware. Essen zog sich zurück, stand sicher in der Defensive und lauerte auf Konter. Einen davon nutzte der eingewechselte Lawrence Ennali nach Pass vom ebenfalls eingewechselten Isaiah Young zum 0:3 (85.) - gleichzeitig der Endstand. Der SC Freiburg II hat durch die Heimpleite den Anschluss an die Spitzenplätze der 3. Liga vorerst verloren, liegt mit 18 Punkten aus elf Spielen aber immer noch auf einem starken siebten Platz. Rot-Weiss Essen konnte sich im Tabellenkeller etwas Luft verschaffen und liegt mit jetzt zwölf Zählern auf Rang 14.