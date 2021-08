Der SC Freiburg wird die ersten drei Heimspiele der Bundesliga-Saison 2021/22 im Dreisamstadion austragen. Das hat der Sport-Club am Dienstagnachmittag mitgeteilt.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und der Verzögerungen in den Bereichen Elektro-, Medien- und Datentechnik habe man alles daran gesetzt, das erste Heimspiel der neuen Saison im neuen Stadion austragen zu können, heißt es in der Pressemitteilung. Die aufgetretenen Probleme scheinen allerdings zu schwerwiegend zu sein. Die ersten drei Heimspiele der Saison gegen Borussia Dortmund, den 1. FC Köln und gegen den FC Augsburg werden die SC-Profis also noch einmal im Dreisamstadion bestreiten. Das erste Pflichtspiel im Stadion am Wolfswinkel ist damit die Partie gegen RB Leipzig am Wochenende vom 15. bis 17. Oktober 2021. Die genaue Ansetzung steht seitens der Deutschen Fußball Liga (DFL) noch aus.

Fokus auf reibungslosem Ablauf

Priorität bei der Festlegung des ersten Heimspiels im Stadion am Wolfswinkel habe für den SC Freiburg die Gewährleistung eines für alle Beteiligten sicheren und reibungslosen Spieltags, so die Pressestelle des SC Freiburg. Hierzu zählen neben den Zuschauer, Spieler, Trainer- und Betreuerstab auch Medien und TV-Produktion, sowie Sponsoren, Dienstleister und Einsatzkräfte. Der Fokus werde in den verbleibenden Wochen vor allem auf der Sicherstellung der TV-Übertragung sowie aller zentralen spieltagsrelevanten IT- und Datentechnikthemen liegen.

Vor dem Pflichtspiel gegen RB Leipzig wolle der SC Freiburg ein Freundschaftsspiel in der Länderspielpause abhalten.