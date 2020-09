Ein Gericht hatte dem SC Freiburg verboten, Abendspiele im neuen Stadion auszutragen. Doch der Beschluss könnte auf alten Grenzwerten beruhen. Wie geht es also weiter im Freiburger Lärmschutz-Streit?

Hat das Gericht seinen Beschluss tatsächlich auf falsche Zahlen gestützt?

Das scheint ganz offensichtlich so zu sein. In dem Beschluss, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, geht der Verwaltungsgerichthof davon aus, dass für die sogenannten Ruhezeiten zwischen 20 und 22 Uhr und am Sonntag zusätzlich zwischen 13 und 15 Uhr andere Grenzen für den Lärm gelten, als zu den übrigen Tageszeiten. Ganz konkret, dass fünf Dezibel weniger erlaubt seien. Und genau das war ja dann auch der Grund, warum das Gericht den Spielbetrieb innerhalb dieser Zeiten vorläufig untersagt hat. Der Gesetzgeber hatte aber 2017 die so genannte Sportanlagen-Lärmschutz-Verordnung geändert und die Werte für diese Ruhezeiten erhöht. Seitdem gelten zwischen 20 und 22 Uhr und auch Sonntagmittag die gleichen Werte, wie tagsüber. Und genau das hat das Gericht offenbar übersehen. In dem Beschluss gehen die Richter jedenfalls von zum Teil falschen Werten aus.

Was sagt denn das Gericht zu dem Fehler?

Einer der zuständigen Richter soll in einem Telefonat mit dem Regierungspräsidium zumindest die Möglichkeit eines Fehlers eingeräumt haben. Ob der Fehler tatsächlich passiert ist und wie es dazu kommen konnte, dazu wollte man sich aber noch nicht äußern heute. Das werde man aber ausführlich prüfen, wenn das Regierungspräsidium gegen den Beschluss vorgeht. Es sei aber natürlich, so sagte ein Gerichtssprecher, sehr bedauerlich, wenn ein solcher Fehler wirklich passiert sei.

Wie kann man den Fehler denn jetzt aus der Welt schaffen?

Ja, eigentlich ist so ein Beschluss unanfechtbar, also unangreifbar. Einzige Ausnahme ist die Möglichkeit, die so genannte Anhörungsrüge einzulegen. Die hat dann Erfolg, wenn das Gericht etwas, was die Beteiligten im Verfahren vorgebracht haben und was entscheidend ist, nicht richtig gehört hat. Das könnte hier greifen und das Regierungspräsidium hat auch angekündigt, diese Rüge einzulegen. Dafür hat man jetzt zwei Wochen Zeit. Das Gericht hat mir gegenüber schon geäußert, dass man sich dieser Sache dann sehr schnell annehmen würde. Und dann könnte man den Fehler aus der Welt schaffen. Was danach noch übrig bleibt von den Verboten, muss man dann sehen.