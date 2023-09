Am Freitag um 13:00 Uhr wird es spannend für den SC Freiburg. Dann werden in Monaco die Gruppen für die Europa League gelost. Welche Gegner könnten auf den Sport-Club zukommen?

Insgesamt 32 Mannschaften werden an der Gruppenphase der Europa League teilnehmen. Fix dabei sind zunächst einmal zwölf automatisch qualifizierte Mannschaften der Ligen aus England, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich sowie der Sieger der Conference League. Dazu kommen zehn Verlierer der Playoff-Spiele zur Champions League und zehn Gewinner der Europa-League-Playoffs.

So funktioniert die Aufteilung auf die Lostöpfe

Die Gruppenphase der Europa League wird aus acht Gruppen zu je vier Mannschaften bestehen. Dementsprechend befinden sich in jedem der vier Lostöpfe jeweils acht Teamnamen. Welcher Club in welchem Topf landet, bestimmt sich nach dem sogenannten UEFA-Koeffizienten. Dafür hat der Europäische Fußballverband ein Zählsystem entwickelt, nach dem die Erfolge der Teams aus den vergangenen fünf Champions-League- bzw. Europa-League-Spielzeiten in Punkte umgewandelt werden. Die Lostöpfe werden dementsprechend gefüllt - in Lostopf eins die Teams mit den meisten Punkten, in Lostopf vier die mit den wenigsten.

Außerdem gibt es einen nationalen Verbandskoeffizieten. Für deutsche Teams liegt der bei 16.496. Da der SC Freiburg bisher "nur" 15.000 Punkte aus seiner vergangenen Europa-League-Saison sammeln konnte, gilt für den Sport-Club der höhere Wert des Verbandes. Sprich: Die Breisgauer gehen mit 16.496 Punkten in die Auslosung und landen damit in Lostopf Nummer drei.

So sehen die Lostöpfe aus! Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 West Ham United Sporting Lissabon Molde FK FC Toulouse FC Liverpool Slavia Prag Brighton & Hove Albion AEK Athen AS Rom Stade Rennes Sherrif Tiraspol FK TSC Ajax Amsterdam Olympiakos Piräus Royale Union Saint-Gilloise Servette FC FC Villareal Real Betis Sevilla SC Freiburg Panathinaikos Athen Bayer 04 Leverkusen LASK Linz Sparta Prag Rakow Czestochowa Atalanta Bergamo Olympique Marseille Maccabi Haifa Aris Limassol Glasgow Rangers Qarabag Agdam SK Sturm Graz BK Häcken

Was kommt auf die Freiburger zu?

Aus Topf eins dürften der FC Liverpool, Ajax Amsterdam oder AS Rom wohl die größten Herausforderungen für die Freiburger darstellen. Vermeintlich leichte Gegner gibt es in diesem Lostopf eigentlich nicht. Ein Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen ist in der Gruppenphase ausgeschlossen.

Auch im zweiten Lostopf finden sich mit Sporting Lissabon oder Olympique Marseille namhafte Teams - der Linzer Athletik Sport Klub (LASK) oder Stade Rennes dürften für den Sport-Club eher ein dankbares Los darstellen.

Die Teams aus Topf vier sollten den Breisgauern auf den ersten Blick keine Probleme bereiten. AEK Athen oder der FC Toulouse könnten unter ihnen wohl noch das "schwerste" Los darstellen.

Das sagt Christian Streich

Christian Streich geht die Auslosung ganz gelassen an. "Ich hab vor zwei Tagen nicht gewusst, dass die Auslosung ist", erzählte der Trainer am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz. Er freue sich auf diese erneute Europareise und vor allem auf die Orte, die er bisher noch nicht gesehen hat. "Moldau war ich noch nie, da würde ich gern mal hin", sagte Streich. "Und bei Liverpool sagen wir auch nicht nein. Einmal an der Anfield Road spielen mit den Jungs in einem Pflichtspiel, wäre toll. Aber ich gehe auch gern nach Schottland, da war ich auch noch nicht."

Nur Olympiakos Piräus wünscht er sich nicht unbedingt. Nicht aber aus sportlichen Gesichtspunkten, nein, er würde einfach gern mal etwas Neues sehen und Piräus hatte der Sport-Club ja schließlich schon in der vergangenen Saison in der Gruppenphase.