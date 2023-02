Der SC Freiburg II spielt oben mit in der 3. Liga und könnte mit seinen Erfolgen das Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf sein.

Der SC Freiburg spielt vermutlich die beste Saison der Vereinsgeschichte. 45 Punkte, Platz zwei und schon sechs Zähler Vorsprung auf den 1. FC Saarbrücken. Moment! Saarbrücken? Nicht Bayern, Dortmund oder Union Berlin? Genau, denn im Schatten von Grifo, Streich und Co. spielt auch die Freiburger U23 sehr erfolgreichen Fußball. Das Team von Trainer Thomas Stamm hat die zweitbeste Abwehr (22 Gegentore) und mit dem Niederländer Vincent Vermej (11 Treffer) den drittbesten Stürmer der 3. Liga.

Harte Arbeit und ihr Lohn

Hätte man dem Schweizer Chefcoach Thomas Stamm vor der Saison gesagt, dass sein Team so weit oben mitspielt, dann wäre das für ihn schon überraschend gewesen, erklärt er im Interview mit SWR Sport. Aber wenn er die Trainingsleistungen seiner Spieler sieht, erklärt sich für ihn einiges: "Die Jungs arbeiten Woche für Woche sehr gut, wir haben außerdem wenig Verletzungen, können immer wieder aus dem Vollen schöpfen", begründet er Tabellenplatz zwei nach 23 Spieltagen.

Auch, dass immer wieder Spieler wie zum Beispiel Merlin Röhl, Kenneth Schmidt oder Robert Wagner bei der U23 mitspielen, die eigentlich zur Bundesliga-Mannschaft gehören, hilft Stamms Team. Das alles sind Gründe, die es für den Trainer "ein stückweit wenig überraschend" machen, dass Freiburg II oben mitspielt - auch wenn der Trainer das so zu Saisonbeginn nicht erwartet hätte.

Stamm seit 2015 in Freiburg

Der 50-Jährige trainierte seit 2015 die Freiburger U19, übernahm die U23 im Sommer 2021, nachdem Vorgänger Christian Preußer mit der Mannschaft in die 3. Liga aufgestiegen war. Im ersten Jahr erkämpfte sich das Team mit 47 Punkten frühzeitig den Klassenerhalt. Und im zweiten Jahr läuft es noch besser. Die Statistiken sprechen für sich: In den vergangenen zwölf Spielen haben die "kleinen" Breisgauer nur ein einziges verloren (0:3 gegen Spitzenreiter SV Elversberg). Zuletzt haben sie sogar drei Siege in Serie geholt. Für Stamm ist sportlich die konstant stabile Defensive Faktor des Erfolgs. "So brauchen wir nicht zwei, drei oder vier Tore, um Spiele zu gewinnen". Viele enge Partien konnte Freiburg für sich entscheiden.

Das Drumherum stimmt

Aber auch die Ruhe, in der er arbeiten kann, schätzt Thomas Stamm. Die Medienlandschaft ist nicht ganz so groß und er bekommt Rückendeckung: "Die Verantwortlichen schenken uns Vertrauen. Die Basis von Erfolg ist, dass vieles im Verein stimmt." Und das scheint in Freiburg so zu sein. Außerdem stimmt für Stamm die Kontinuität in der Mannschaft. Obwohl es eine U23 ist, in der es normal ist, dass es große Veränderungen im Kader gibt, hat er nach der letzten Saison einige Spieler behalten können, die die 3. Liga jetzt kennen. "Die Hauptfaktoren für den Erfolg sind Ruhe und Kontinuität", so der SCF-Coach.

Aufstieg für Freiburg II ausgeschlossen

Egal wie seine Mannschaft am Ende abschneidet - aufsteigen darf sie als zweite Mannschaft nicht. Für Stamm völlig in Ordnung, es sei absolut kein Thema innerhalb der Mannschaft oder des Trainerteams. "Die Regularien sind so, eine Platzierung auf einem Aufstiegsplatz hat deshalb aber auch nicht weniger Wert für uns". Für ihn und seine Mannschaft sei es Genugtuung genug, wenn man am Ende sagen kann, dass man es sportlich geschafft hätte, erklärt er.

Stamm sieht eine zweite Mannschaft in der 3. Liga perfekt aufgehoben: "Wenn man sich das sportlich verdient, ist es einfach für die Entwicklung der Spieler optimal. Nicht nur die eigene erste Mannschaft, auch andere Vereine profitieren vielleicht durch Transfers von unserer Arbeit". Und dann hilft es, dass Spieler schon Drittligaerfahrung haben, die Präsenz kennen, vor vielen Zuschauern spielen und Interviews geben.

Freiburg II als Aufsteiger-Macher?

Freiburg II könnte in dieser Saison das Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf sein. Für Clubs wie den 1. FC Saarbrücken, Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden oder dem VfL Osnabrück könnte jetzt sogar Platz vier reichen, um in der Relegation noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen zu dürfen. Für Stamm ist klar, dass sein Team nicht nachlassen wird: "Wir geben jede Woche Gas, wollen Spiele gewinnen und auf dieser Welle bleiben. Es gab kein Spiel, wo man nicht das Gefühl hatte, dass wir alles probieren. Das zeichnet uns aus und wir werden die nächsten Spiele genauso angehen."

Auch wenn sein Team nicht aufsteigen kann, habe es extrem viel Hunger und Willen. Auf welchem Platz Freiburg II am Ende landet, findet Stamm für die restlichen Teams gar nicht so wichtig: "Ob du jetzt Zweiter oder Vierter wirst - am Ende brauchst du eine gewisse Punktzahl. Daran müssen sich alle orientieren, das haben auch wir mit den 45 Punkten getan." Denn die Freiburger haben ihr erstes Saisonziel schon erreicht.

Zielsetzungen in Freiburg

Mit 45 Punkten ist erst einmal ein Team aus der 3.Liga abgestiegen (Energie Cottbus in der Saison 2018/19), das war die erste Marke, die Freiburg erreichen wollte. Jetzt geht es darum, immer das Maximum rauszuholen, weiterhin alles zu geben. Und auch wenn es nicht der Aufstieg sein wird, eine Idee für ein Ziel hat Stamm auch noch: "Wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht, kann man die beste zweite Mannschaft werden, die jemals in der 3.Liga gespielt hat", erklärt er. Mit 65 Punkten wurde der FC Bayern II im Jahr 2020 Meister. "Es wäre Wahnsinn, so eine Marke zu knacken", schwärmt Stamm.

Trotzdem will er das nicht als Ziel ausgeben, sondern für ihn steht über allem die individuelle Entwicklung der Spieler. "So wird die Mannschaft automatisch besser, wenn man daran Woche für Woche arbeitet." Von außen, so der Trainer, wirke alles gerade leicht. "Aber wenn man eng dran ist, sieht man, dass die Jungs und alle drumherum extrem hart arbeiten." Und das wollen sie in Freiburg weiter machen. Und dann am Saisonende sehen, welche Ziele noch erreicht werden. Für Thomas Stamm ist jetzt schon klar: "Wir werden jetzt nicht mehr unterschätzt, das haben wir uns erarbeitet. Das gab es in der Vergangenheit und wird jetzt sicherlich nicht mehr passieren."