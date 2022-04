Der 4:1-Erfolg von Spitzenreiter Bayern München gegen den SC Freiburg hat trotz des Wechselfehlers auch nach juristischer Prüfung Bestand. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wies den Einspruch der Breisgauer ab.

Gemäß Urteilsbegründung kann der schuldhafte Einsatz eines nicht einsatzberechtigten Spielers nicht den Bayern angelastet werden, sondern geht auf ein "schuldhaftes Fehlverhalten" des Schiedsrichters zurück. Der SC Freiburg verzichtet darauf, gegen die Entscheidung des Einzelrichters Einspruch einlzuegen. "Dem SC Freiburg war es wichtig, die Möglichkeit zu schaffen, den Regelverstoß beim Einwechselvorgang beim Spiel gegen den FC Bayern München überprüfen zu lassen", hieß es in einer ersten schriftlichen Reaktion des Sport-Clubs. Der Vorstand des SC Freiburg sei damit auch seinen Sorgfalts- und Treuepflichten dem Verein gegenüber nachgekommen.

"Zunächst gehen wir davon aus, dass alle Spieler des FC Bayern spielberechtigt waren", sagte Stephan Oberholz als Vorsitzender des DFB-Sportgerichts: "Ungeachtet dessen reicht der allenfalls geringfügige, hinter dem Fehlverhalten der Schiedsrichter zurücktretende Verschuldungsbeitrag der Bayern auch unter Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit nicht aus, um die gravierende Rechtsfolge einer Spielumwertung zu rechtfertigen."

Schiedsrichterteam in der Pflicht

Im Spiel des FC Bayern beim SC Freiburg war bei der geplanten Auswechslung von Kingsley Coman die falsche Rückennummer angezeigt worden. Der Franzose fühlte sich offensichtlich nicht angesprochen und ging bei einem Doppelwechsel zunächst nicht vom Feld, sodass die Münchner für 16 Sekunden mit einem Mann mehr spielten - am Ende gewannen die Bayern mit 4:1.

DFB-Richter Oberholz beruft sich in der Urteilsbegründung auf Regel drei der Fußballregeln, in der die Pflichten des Schiedsrichterteams beim Auswechselvorgang klar definiert sind. "Ihren Prüfpflichten hinsichtlich Spieleranzahl und Mannschaftsstärke sind sie nicht nachgekommen. Schließlich hat der Unparteiische die Begegnung fortgesetzt, ohne dabei erneut auf die zulässige Anzahl an Spielern zu achten", meinte Oberholz.

SC Freiburg mit gemischten Gefühlen zum Einspruch

Am Montag hatte der SC Freiburg fristgerecht Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen den FC Bayern (1:4) eingelegt. Mit gemischten Gefühlen. Man habe sich in einem intensiven und differenzierten Abwägungsprozess beraten, so der SC Freiburg in einer Pressemitteilung. "Wir befinden uns in einem unverschuldeten Dilemma", so der Sport-Club in der Pressemitteilung weiter. Der SC Freiburg habe keinen Anteil und Einfluss auf die Geschehnisse rund um den Wechselvorgang. "Dennoch zwingt uns die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB formal in eine aktive Rolle, um die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen."

Bayern-Coach Nagelsmann mit Unverständnis für Einspruch

Die Diskussionen um den Einspruch der Freiburger sind vielfältig. Der langjährige Bayern-Profi und TV-Experte Dietmar Hamann unterstützt den Sport-Club in einem Gespräch mit "Spox" und "Goal": "Es ist nicht nur das Recht der Freiburger, sondern sogar ihre Pflicht, Einspruch einzulegen. Es geht um die Integrität der Liga", so Hamann. Für seinen Ex-Klub FC Bayern hat er dagegen kaum Verständnis: "Wenn ich einen Fehler mache, muss ich mir das auch eingestehen. Aber jetzt die Freiburger in die Ecke der Unsportlichkeit zu drängen, ist bodenlos".

"Dein SCF" - das YouTube-Format zum SC Freiburg Tore, Reaktionen, Aufreger! Nach jedem Spieltag gibt es die Highlights des Spiels und alles Wichtige zum SC Freiburg in "Dein SCF" auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport. Jeden Montag neu!

Angesprochen fühlen darf sich damit auch Bayern Trainer Julian Nagelsmann, der kein Verständnis für den Freiburger Einspruch hatte: "Ich weiß nicht, ob du dir auf die Schulter klopfen kannst, solltest du international spielen aufgrund von drei Punkten, die du sportlich de facto nicht gewonnen hast."

Dazu kommt es jetzt also nicht. Freiburg muss auch die Diskussionen um den "Kratzer im Image" abschütteln und sich wieder auf den Fußball konzentrieren. Die Nebengeräusche waren sowieso nicht wirklich gewollt. Und der Saisonendspurt ist weiter vielversprechend.