"Leer", "enttäuscht" und trotzdem "brutal stolz": Der SC Freiburg nach der Pokalniederlage

Der SC Freiburg hat den DFB-Pokalsieg verpasst. Spieler und Trainer sind nach dem nervenaufreibenden Finale enttäuscht, traurig - und trotzdem stolz auf das Erreichte.

Es war 22:17 Uhr, Halbzeit in der Verlängerung, als die Gefühle aus Christian Streich herausplatzten. Erst hielt er vor seinen Spielern, die er im Kreis versammelt hatte, eine flammende Rede, dann richtete er sich leidenschaftlich an die Kurve. Immer wieder warf er seine Arme nach oben, um die Freiburger Fans aufzupeitschen, um ihnen nochmal deutlich zu machen, dass sein Team beim Spielstand von 1:1 für die letzten Minuten die volle Unterstützung braucht. Entschlossener als Streich in diesem Moment kann ein Mensch kaum dreinschauen.

Freiburger Fans bejubeln ihr Team trotz Niederlage

Eine halbe Stunde später war die Entschlossenheit aus seinem Gesicht verschwunden. Der SC Freiburg hat gegen Leipzig im Elfmeterschießen verloren. Kapitän Christian Günter und Ermedin Demirovic hatten verschossen. Der Sport-Club hat es trotz leidenschaftlichen Kampfes nicht geschafft, den ersten DFB-Pokalsieg in der fast 120-jährigen Vereinsgeschichte zu holen. Dennoch lächelte Streich, als er in die Fankurve blickte. Er verbeugte sich, applaudierte seiner Mannschaft und den Freiburger Anhängern, die ihn mit "Christian Streich, du bist der beste Mann" besangen.

SC Freiburg: Stolz trotz verpasstem Pokalsieg

"Das ist toll. Die Fans sind dankbar, die ganze Karawane ist nach Berlin gezogen und ich finde, das ist auch richtig so", sagte Streich, als er nach der Siegerehrung zum Interview bereitstand. Seine Mannschaft habe "Unglaubliches" geleistet und eine "wahnsinnig tolle Saison" gespielt. Auch gegen Leipzig habe sie eine "super erste Halbzeit" gespielt. Im zweiten Durchgang hätte sie einige Situationen noch besser ausspielen sollen. Er habe gemerkt, dass "wir dann ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen Angst hatten, was aber total menschlich ist".

Torschütze Eggestein: "Extrem enttäuscht"

Maximilian Eggestein, der die Freiburger in Führung gebracht hatte (19. Minute), sprach von "extremer" Enttäuschung. "Wir hatten ja auch unsere Chancen, hat aber dann am Ende irgendwie nicht sein sollen." Nach einer guten Stunde sah Leipzigs Marcel Halstenberg nach einer Notbremse die Rote Karte (57.). Vieles deutete auf einen Freiburger Erfolg, doch dann erzielte Christopher Nkunku überraschend den Ausgleich. In einer nervenaufreibenden Verlängerung traf der Sport-Club gleich drei Mal Aluminium. Im Elfmeterschießen entschieden die Leipziger das Finale 4:2 (1:1, 1:1, 0:1) für sich.

Dramatische Finalniederlage: Freiburgs Pokalabend in Bildern

Vincenzo Grifo: "Man ist leer"

"Man ist leer, weil der Tank ist leer, der Kopf ist leer", sagte Vinzenco Grifo. "Man hätte heute Außergewöhnliches schaffen können. Wir waren echt sehr, sehr nah dran. Aber im Fußball gewinnt man und man muss auch akzeptieren zu verlieren, auch wenn es wehtut."

Auch Nico Schlotterbeck konnte seine Trauer nicht verbergen. "Ich muss sagen, ich bin ein bisschen wehmütig, weil der Verein heute alles gegeben hat, die Mannschaft alles gegeben hat und es hat so wenig gefehlt und ja, das Glück war irgendwie nicht auf unserer Seite, deswegen bin ich emotional leer." Trotzdem sei er "brutal stolz" auf den Verein, vor allem auf die Fans. Für Schlotterbeck war es das letzte Spiel im Trikot des Sport-Clubs. Er wechselt zu Borussia Dortmund.

Freiburger mit den Gedanken bei Fotograf

In Gedanken waren die Freiburger auch bei einem Fotografen, der vor der Siegerehrung reanimiert werden musste. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr hatte er wieder Puls und Atmung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Streich sagte, dass man gerade auch in solchen Momenten immer wieder daran denken müsse, dass es bei aller Emotion während eines Spiels nur um Fußball gehe. Eggestein ergänzte: "Das Wichtigste ist für uns alle erstmal, dass es dem Fotografen wieder besser geht."