In der ersten Runde des DFB-Pokals tritt der Bundesligist aus Freiburg bei Waldhof Mannheim an (Sonntag um 18.30 Uhr) und ist trotz Ausfällen in der Defensive favorisiert.

Der SC Freiburg muss im Pokalspiel beim SV Waldhof Mannheim vermutlich auf die Abwehrspieler Dominique Heintz und Keven Schlotterbeck verzichten. Ein Einsatz von Heintz ist aufgrund von muskulären Problemen fraglich, der zuletzt angeschlagene Schlotterbeck ist erst vor kurzem ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. "Aber wir gehen jetzt eher davon aus, dass er nicht dabei ist", sagte Trainer Christian Streich. Sicher fehlen wird Neuzugang Guus Til, der sich aktuell noch im Lauftraining befindet. Der 55-jährige Streich erwartet ein intensives Duell mit dem Drittligisten. "Natürlich erwarten wir ein sehr umkämpftes Spiel in Mannheim, wo Waldhof alles in die Waagschale werfen wird, um gegen uns gut auszusehen", sagte Streich. TV-Tipp: SWR Sport am Sonntagabend ab 21:45 Uhr Alles zur 1. Runde im DFB-Pokal sehen Sie am Sonntagabend ab 21:45 Uhr in der TV-Sendung "SWR Sport in BW". Moderation: Tom Bartels. Waldhof glaubt trotz Außenseiterrolle an Überraschung Die Mannheimer gehen zuversichtlich in das Erstrundenduell. Der Drittliga-Neunte der abgelaufenen Saison möchte gegen den Favoriten überraschen. "Die Jungs sind heiß", sagte der neue Trainer Patrick Glöckner. "Wir freuen uns, wissen aber, dass wir klarer Außenseiter sind." Im Tor wird Jan-Christoph Bartels stehen, der sich im internen Konkurrenzkampf gegen Timo Königsmann und Markus Scholz durchsetzte. Verletzungsbedingt fehlen werden neben Scholz auch Mittelfeldspieler Marco Schuster und Verteidiger Gerrit Gohlke, Jesper Verlaat ist angeschlagen. Das Spiel wird entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg vor 460 Zuschauern ausgetragen.