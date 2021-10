Der SC Freiburg: Die Unschlagbaren aus dem Breisgau

Was haben der SSC Neapel, der AC Mailand, der FC Liverpool und der SC Freiburg gemeinsam? Alle vier Mannschaften sind in ihrer europäischen Top-Liga noch ungeschlagen.

Der Höhenflug des SC Freiburg nimmt kein Ende. Nach dem neunten Spieltag stehen die Breisgauer auf dem dritten Tabellenplatz und damit gerade einmal drei Punkte hinter Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München. Trotzdem möchte man in Freiburg weiterhin bescheiden bleiben. "Wir wollen so schnell es geht die 40 Punkte sammeln, damit wir nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben“, sagt Top-Scorer Lucas Höler.

Freiburger Bescheidenheit

Auch der Cheftrainer weiß die aktuelle Situation einzuordnen und fordert, weiterhin demütig zu bleiben und hart an sich zu arbeiten. "Wenn wir auch nur ein bisschen nachlassen, gewinnen wir kein Bundesligaspiel mehr“, warnt Christian Streich.

Dabei könnte der Trainer deutlich euphorischer sein, schließlich ist seine Mannschaft bisher auch gegen die Top-Teams der Bundesliga unbesiegt: Gegen Borussia Dortmund gewann man am 2. Spieltag mit 2:1, RB Leipzig trotzte man am 8. Spieltag beim 1:1 einen Punkt ab und beim VfL Wolfsburg gab es nun einen 2:0-Auswärtserfolg. Sieben Punkte gegen drei der vier Champions-League-Starter können sich mehr als sehen lassen. So gut stand man in Freiburg nach neun Spieltagen noch nie da.

Mannschaftliche Geschlossenheit ist entscheidend

Aber was macht Freiburg plötzlich so unbezwingbar? Lucas Höler hebt besonders das Kollektiv hervor. „Wir sind einfach ein geiler Haufen. Wir greifen gemeinsam an und wir verteidigen alle zusammen“, analysiert er im SWR-Sport-Interview. Außerdem sei die Mannschaft in dieser Saison besonders gefestigt und lasse sich von nichts aus der Ruhe bringen.

Ein Schlüssel zum Freiburger Erfolg ist die geschlossene Defensivarbeit: Mit gerade einmal sechs Gegentoren in neun Spielen stellt der SC die effektivste Abwehr der Liga. Die gegen den Ball sehr kompakte Defensive verleiht der gesamten Mannschaft Sicherheit und sorgt dafür, dass sich auch die Offensiv-Abteilung rund um Lucas Höler entfalten kann. So geriet Freiburg erst zweimal in Rückstand, konnte aber sowohl gegen Köln als auch gegen Leipzig noch ausgleichen - ein Zeichen der großen Stabilität im Team.

Ein guter Mix aus Konstanz und Erneuerung

Personelle Kontinuität wird im Breisgau großgeschrieben: Cheftrainer Christian Streich ist fast 10 Jahre im Amt und damit mit Abstand der dienstälteste Trainer der Bundesliga. Auch Leistungsträger können mittlerweile vermehrt gehalten werden. So musste der SC in der vergangenen Transferperiode kaum Stammspieler abgeben, stattdessen wurden mit dem zuvor nach Berlin ausgeliehenen Nico Schlotterbeck und Maximilian Eggestein sogar zwei neue Stützen fürs Team dazugewonnen.

Darüber hinaus gelingt es Christian Streich immer wieder, hoffnungsvolle Jungstalente aus der eigenen Jugend in den Profikader zu integrieren: Kevin Schade, Noah Weißhaupt und Kiliann Sildillia feierten diese Saison bereits ihr Bundesliga-Debüt und versprechen eine aufregende Zukunft.

Zwischen Tabellenende und Tabellenspitze

Im Hier und Jetzt steht aber erst einmal ein hartes Kontrastprogramm an: Am Samstag kommt der noch sieglose Tabellenletzte Greuther Fürth ins Europa-Park-Stadion und nur eine Woche später reisen die Freiburger dann nach München, wo sie sich mit dem Star-Ensemble des FC Bayern messen. Der dritte Sieg gegen den vierten Champions-League-Teilnehmer - er wird ein hartes Stück Arbeit, aber für diese Freiburger Mannschaft nicht unmöglich.