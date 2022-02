Vermeij-Doppelpack: Freiburg II besiegt Viktoria Berlin

per Mail teilen

Der SC Freiburg II hat am 28. Spieltag der 3. Liga bei Viktoria Berlin gewonnen. Die Freiburger sind damit seit acht Spielen ungeschlagen.

Beim 2:0 (1:0) in Berlin war Vincent Vermeij der Mann des Spiels. Der Stürmer der Freiburger traf doppelt und führte sein Team zum dritten Auswärtssieg der laufenden Saison. Damit hält auch die Serie der Breisgauer an: Sie haben in den vergangenen acht Partien immer gepunktet (drei Siege, fünf Unentschieden) und stehen mit 39 Punkten auf dem elften Platz der 3. Liga. Viktoria Berlin ist Sechzehnter (27 Punkte).

Freiburgs Führung durch einen Elfmeter

Die erste große Chance des Spiels hatten die Berliner nach einer knappen halben Stunde. Eine Hereingabe von der linken Seite landete bei Brooklyn Ezeh, der aus aussichtsreicher Position im Strafraum über den Ball trat. Die Freiburger, die sich bis dahin keine gefährliche Situation herausspielen konnten, gingen dann etwas überraschend in Führung. Vincent Vermeij verwandelte einen Strafstoß (31. Minute). Zuvor war Robert Wagner von Jakob Lewald gefoult worden. Die Berliner hatten dennoch mehr vom Spiel.

Vermeij erhöht für den SC Freiburg II

Nach der Pause war erneut Vermeij zur Stelle: Nach einer Ecke von Patrick Kammerbauer erhöhte der Stürmer per Kopf auf 2:0 (56.). Es war sein siebtes Saisontor. Viktoria Berlin fand keine Antwort auf den zweiten Treffer der Freiburger, die kaum Probleme hatten, ihre 2:0-Führung über die Zeit zu bringen. Am kommenden Samstag (05.03., 14 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm den FSV Zwickau.