Ermedin Demirovic - Freiburgs "Rekordhalter" und die Herausforderung Bayern München

Am Samstag (15:30 Uhr / live in SWR1 Stadion) trifft der SC Freiburg im Topspiel der Bundesliga auf den FC Bayern München. Dann will auch Stürmer Ermedin Demirovic dem Meister Nadelstiche versetzen.

Es ist ein Bundesliga-Rekord der besonderen Art, auf den Ermedin Demirovic nicht sonderlich stolz ist. In seinen bisherigen 55 Spielen für den SC Freiburg stand der Stürmer noch nie die vollen 90 Minuten auf dem Rasen. Entweder wurde Demirovic ein- oder ausgewechselt.

Es ist die längste Serie in der Geschichte der Bundesliga: "Ich weiß nicht, ob ich mir das einrahmen soll und ob das ein Super-Rekord ist", schmunzelt der 24-Jährige im Gespräch mit SWR Sport, "ich arbeite daran, dass ich auch mal über 90 Minuten zum Einsatz komme".

Gute Gründe für die Rekordmarke

Aber Ermedin Demirovic hat eine plausible Begründung für die eher kuriose Bestmarke: "Es gibt inzwischen die Möglichkeit für fünf Wechsel, die Mannschaft hat extrem hohes Niveau, und wir spielen mit sehr hoher Intensität. Da kann es schon mal sein, dass man ein- oder ausgewechselt wird".

Ob er eher der Joker-Typ ist? "Das weiß ich nicht, ich möchte gerne von Anfang an spielen. Aber wenn es dann mal von der Bank passiert, dann ist das auch in Ordnung. Ich versuche natürlich, immer mein Bestes zu geben in den Minuten, in denen ich zum Einsatz komme".

Die ausverkaufte Arena als "12. Mann" gegen die Bayern

Das wird auch am Samstag so sein, wenn der SC Freiburg den großen FC Bayern München in der mit 34.700 Fans erstmals ausverkauften neuen Freiburger Arena empfängt: "Das freut uns sehr, das ist extreme Rückendeckung als 12. Mann, und der FC Bayern ist für jeden Spieler etwas ganz Besonderes", so Ermedin Demirovic, "das ist ein Riesen-Verein, die gehen immer als Favorit ins Spiel. Aber wir wollen Nadelstiche setzen und gerade in dieser Saison zeigen, dass wir mit den Bayern mithalten können." Auch wenn es richtig kompliziert wird: "Sie sind einfach extrem stark auf jeder Position, ein eingespieltes Team, das macht es so schwierig, sie zu brechen."

Zurück von der Länderspielreise mit Bosnien-Herzegowina

Erst am Donnerstag kam Ermedin Demirovic von seiner Länderspielreise mit Bosnien-Herzegowina zurück nach Freiburg. Er stand in beiden Spielen jeweils in der Startelf. "Das ist immer sehr kraftraubend, die Spiele, die Flüge hin und her, aber nicht schlimm", freut sich der robuste Angreifer, "wenn man weiß, die Bayern sind vor der Tür, dann ist das nochmal Extra-Motivation, dann kommt die Power doppelt vor dem Spiel zurück."

Ermedin Demirovic und sein großes Vorbild Edin Dzeko

Bei den Einsätzen für Bosnien-Herzegowina genießt der in Hamburg geborene Demirovic vor allem das Zusammentreffen mit seinem großen Vorbild Edin Dzeko, dem einstigen Torjäger des VfL Wolfsburg. "Früher habe ich ihn angehimmelt, wollte immer so werden wie er, jetzt spiele ich mit ihm in einer Mannschaft", schwärmt Ermedin vom inzwischen 36-jährigen Weltklasse-Sturmpartner, der nach seiner Zeit in Manchester und Rom inzwischen für Inter Mailand Tore schießt: "Ich versuche, von ihm zu lernen, mir von ihm Tipps abzuholen. Wir reden viel. Von ihm profitiere ich enorm." Vor allem in Sachen Torriecher würde er (bislang zwei Saisontore) gerne Edin Dzeko nacheifern. "Auch an meinem Kopfballspiel kann ich im Vergleich zu ihm noch arbeiten."

Erstmals 90 Minuten gegen den FC Bayern?

Am Samstag aber trägt Ermedin Demirovic erstmal wieder das Freiburger Trikot. Und nur zu gerne würde er seine Freiburger Rekordserie beenden und gegen die Bayern zum ersten Mal über 90 Minuten auf dem Bundesliga-Rasen stehen. Und dann noch ein Tor schießen? "Ja, das wär`s..."