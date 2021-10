Freiburgs Kiliann Sildillia: Fremdes Terrain als Wohlfühloase

Neuer Spieler, Neue Position: Verteidiger Kiliann Sildillia betrat gegen Leipzig zum ersten Mal Bundesligarasen - und das auf einer fremden Position. Trotzdem gelang das Debüt.

Während seinen ersten 90 Minuten als Profi wirkte er so cool, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Erst später teilte Kiliann Sildillia seinen Stolz über seine "First Steps in Bundesliga" auf Instagram.

Peter Fox muss Freiburger sein. Denn "Alles neu" war dort am Samstag das Motto: Neues Stadion, neuer Punkte-Rekord mit 16 Zählern nach acht Spieltagen und ein neuer Spieler im SC-Trikot mit der Nummer 25. Das trug Kiliann Sildillia. "Er hat das Tempo und die Ruhe – kopfballstark ist er eh. Er hat einfach ruhig und klar gespielt", schwärmte auch Christian Streich nach Sildillias Debüt.

Der Verteidiger wechselte 2020 von der zweiten Mannschaft des FC Metz aus Frankreichs vierter Liga zum SC Freiburg II. Auch VfB-Sportdirektor Sven Mislintat soll Interesse am jungen Franzosen gezeigt haben, ebenso wie sein Hoffenheimer Kollege Alexander Rosen, berichtete die Sportzeitung L’Équipe.

Achtung Torgefahr!

Doch das junge Talent entschied sich für den Breisgau. Dort lief Sildillia für die Regionalliga-Mannschaft des SC Freiburg als rechter Innenverteidiger in einer Dreierkette auf. Trotzdem schaltete er sich offensiv mit ein. Dabei gelangen ihm sieben Tore in 36 Spielen, meistens per Kopf. Nach dem Aufstieg in die Dritte Liga erköpfte er per Last-Minute-Tor einen Punkt gegen den Halleschen FC.

Wie die anderen SC-Talente Kevin Schade und Noah Weißhaupt reiste Sildillia ins Trainingslager der Profis und kam bei Testspielen zum Einsatz. Schade und Weißhaupt debütierten bereits in der Bundesliga – Sildillia zog am vergangenen Samstag nach.

Neue Liga, neue Position

Stammverteidiger Jonathan Schmid trainierte nach seiner Corona-Infektion Ende August noch nicht wieder mit der Mannschaft. Wegen eines Infekts fiel auch Lukas Kübler aus. Dafür stellte SC-Trainer Christian Streich Sildillia in die Startelf. Der Franzose ging sein Bundesliga-Debüt überraschend cool an, sagte Christian Streich: "Er war sehr ruhig vor dem Spiel, was erstaunlich ist mit 19 Jahren. Ich habe keinerlei Nervosität gesehen, er war sehr fokussiert."

Dabei schickte Streich den gelernten Innenverteidiger als rechten Außenbahnspieler auf den Platz. Seine ersten Duelle gegen Dominik Szoboszlai führte er noch etwas ungestüm, kam aber im gesamten Spiel ohne Foul aus. Im Spielverlauf stabilisierte er sich, zeigte sich mehr und mehr unbeeindruckt von den anlaufenden Leipzigern und gewann knapp 60% seiner Zweikämpfe. Mit einer lässigen Flanke quer über das Feld, die Vincenzo Grifo von der Seitenlinie kratze, leitete er sogar den 1:1 Ausgleichstreffer ein und bejubelte mit seinen neuen Kollegen das erste SC-Tor im neuen Stadion.

"Er hatte ein, zwei Fehlpässe gehabt, sich dann aber sofort wieder richtig hingestellt. Das war richtig überzeugend", zog Christian Streich nach dem Spiel Bilanz. Klingt so, also dürfte Sildillia das Trikot mit dem Bundesliga-Patch am Ärmel bal wieder überstreifen.

Das größte Lob kam von Team-Kollege Lucas Höler unter Sildillias Instagram-Foto. Der Stürmer gratulierte dem Debütanten mit "Bravo Puyol". Ob wegen der ähnlichen Haarpracht oder der starken Defensivleistung? Wahrscheinlich wegen beidem.