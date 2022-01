Sven Hannawald ist eine Skisprunglegende und Fan des SC Freiburg. Er ist ein guter rechter Verteidiger, und er erlebte als ARD-Experte ein perfektes Wochenende. Am Sonntag war Hannawald Studiogast bei SWR Sport BW.





Die deutschen Skipringer räumten am Wochenende in Titisee-Neustadt mächtig ab. Karl Geiger gewann beide Weltcup-Springen, dazu siegte der SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart im Baden-Württemberg-Duell. Für Sven Hannawald geht emotional nicht mehr. Denn das war für den ARD-Skisprung-Experten einfach ein perfektes Wochenende.

"Wenn es mit dem Skispringen nichts geworden wäre, hätte ich mich tief in den Fußball reingesteigert."

Was viele nicht wissen: Sven Hannawald ist ein ganz passabler Rechtsverteidiger. Bevor seine Kinder in den Mittelpunkt des Privatlebens rückten, kickte er für den TSV Neuried. Seine Liebe zum SC Freiburg kommt aus seiner Zeit, als er in Hinterzarten im Schwarzwald zu einem der besten Skispringer seiner Zeit wurde. Und dann war da noch eine Begnung 2013 in der SWR-Fernsehsendung "Sport im Dritten". Damals lernte der Skispringer Hannawald als Studiogast den ebenfalls eingeladenen Trainer Christian Streich persönlich kennen und war beeindruckt.

"Weil er wirklich zwei Füße auf dem Boden hat - Er ist die Bodenständigkeit pur und auf der anderen Seite fußballverrückt"

Und so lobt Sven Hannawald, der mittlerweile auch Mentalcoach ist, die Arbeit von Christian Streich und freut sich dass der Sportclub ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen ist und in der Bundesliga auf Platz fünf steht.

Wohin geht die Reise des SC Freiburg? Gute Frage!

Sven Hannawald freut sich vor allem, wenn der SC Freiburg gut spielt und gewinnt. Und der Mentalcoach kennt das Geheimnis des badischen Erfolges: Der Unterschied zum Nachbarn VfB Stuttgart sei nach wie vor, dass in Freiburg Ruhe im Verein herrscht und dass wirke sich eben auch auf die Mannschaft aus.

"Platz 17 macht mit jedem Spieler was."

Am besten kennt sich Sven Hannawald aber nach wie vor mit Skispringen aus. Und er blickt auf die bevorstehenden Olympischen Spiele in Peking mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite ist er begeistert von der futuristischen Skisprungschanze in Peking. Was Corona und die Politik in China angeht, macht er sich große Sorgen.

Wenn die Flamme aber erst einmal entzündet ist, dann will er sich auf den Sport und seinen Job als Skisprungexperte für die ARD konzentrieren.