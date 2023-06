Noah Atubolu ist gerade einmal 21 Jahre alt und gilt beim SC Freiburg als wahrscheinlichster Nachfolger des abgewanderten Stammkeepers Mark Flekken. Aber wer ist der Youngster?

Noah Atubolu kann auf eine herausragende Saison mit dem SC Freiburg II zurückblicken: Die Breisgauer haben Platz eins in der 3. Liga nur um einen Punkt verfehlt. Wäre es den Zweitvertretungen von Bundesliga-Teams erlaubt aufzusteigen, wären die Freiburger kommende Saison ein Zweitligist. Nicht nur das: Das Team von Trainer Thomas Stamm stellt mit nur 34 Gegentreffern die beste Abwehr der Liga; dahinter steht mit Atubolu einer der besten Torhüter der Klasse.

Aufstieg zum Flekken-Nachfolger beim SC Freiburg

Freiburg II muss auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen, Noah Atubolu steigt vermutlich trotzdem auf - und zwar direkt in die Bundesliga. Denn der Abgang von Mark Flekken zum FC Brentford eröffnet Atubolu die Chance, die neue Nummer eins des SC Freiburg zu werden. Deren Cheftrainer Christian Streich ist im Interview mit SWR Sport noch etwas unspezifisch, was Atubolus Qualitäten betrifft, ist jedoch vom Potenzial des 21-Jährigen überzeugt: "Er ist ein Freiburger Junge. Wir trauen ihm einiges zu."

Atubolu ist Freiburger durch und durch

Atubolu hat in zwölf von 25 Spielen zu Null gespielt. Der Kicker bewertet Atubolus Saison mit der Durchschnittsnote 2,76. Nur Marcel Lotka (Borussia Dortmund II, 2,62) und Daniel Batz (1. FC Saarbrücken, 2,57) werden noch besser bewertet.

Das Freiburger Eigengewächs - Atubolu ist in Freiburg geboren und spielt schon seit der E-Jugend beim Sport-Club - wurde kontinuierlich aufgebaut. Und machte nicht nur durch seine Qualitäten auf der Linie auf sich aufmerksam - sondern auch durch seine technischen Qualitäten am Ball. Als Siebzehnjährigem gelang ihm das Kunststück, ein Feldtor zu erzielen: Aus 60 Metern traf er gegen die TSG Hoffenheim.

U19-Torwart Noah Atubolu trifft aus der eigenen HälfteWas für ein Tor! Das Tor des Wochenendes fiel am Samstag beim 4:1-Sieg unserer U19-Junioren gegen Hoffenheim. Der Torschütze? Torwart Noah Atubolu. Aber seht selbst:Posted by SC Freiburg on Sunday, March 1, 2020

Atubolu mit guten Leistung im DFB-Pokal und in der Europa League

Dass Atubolu in der laufenden Saison "nur" auf 25 Drittliga-Spiele kommt, ist weder Verletzungen noch schlechten Leistungen geschuldet. Coach Streich hat ihn in dieser Zeit als Backup in der Bundesliga gebraucht. Achtmal war er im Kader der Profi-Mannschaft. In der Europa League stand er bei jedem Freiburger Spiel auf dem Spielberichtsbogen. Im letzten Gruppenspiel gegen Qarabag FK gab Streich Atubolu die Chance, sich auf Top-Niveau zu beweisen. In der zweiten Runde und im Achtelfinale des DFB-Pokals ebenfalls.

Die gezeigten Leistungen überzeugten nicht nur die Freiburger. U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo hat Atubolu für die EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli 2023) nominiert - gemeinsam mit mit fünf weiteren Südwest-Profis. Dort kann sich Atubolu für weitere Einsätze empfehlen - vielleicht sogar als neue Nummer eins eines Europa-League-Teilnehmers.